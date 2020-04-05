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ODTÜ koronavirüse karşı tasarımlar geliştirdi

Dünyada koronavirüse karşı bilim adamları ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarını sürdürürken ODTÜ basit el aletleri tasarladı.

AA |
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ODTÜ koronavirüse karşı tasarımlar geliştirdi

ODTÜ Tasarım Fabrikası Direktörü Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında başta sağlık personeli olmak üzere, her bireyin yararlanabileceği çözümler üretmek için yoğun çaba içinde olduklarını söyledi.

YENİ NESİL TASARIMLAR

Bu kapsamda tasarım fabrikası üyeleri Barış Yazıcı, Serkan Alkan, Müge Kruşa Yemişcioğlu ve Semkan Uragan ile birçok kişinin kullanabileceği, üretebileceği ve isterlerse de geliştirebileceği tasarımlar hazırladıklarını ifade eden Sorguç, iki yeni nesil tasarım yaptıklarını belirtti.

Üretmeye başladıkları koruyucu ürünleri en hızlı biçimde öncelikle sağlık personeline ulaştırmayı hedeflediklerini dile getiren Sorguç, "Geliştirdiğimiz tasarımlar, hızlı prototipleme yöntemleri ve ihtiyaç halinde ise basit el aletleri ile de elde üretilebiliyor." dedi.

YÜZ YÜZE İŞLERİNİ YAPMAK ZORUNDA OLAN ÇALIŞANLAR İÇİN..

Geliştirdikleri yeni siperlik tasarımının mevcutlarına alternatif olduğunu kaydeden Sorguç, şu bilgileri verdi:

"Dünyada moda olan model, şu anda herkesin üç boyutlu yazıcılarla üretmeye çalıştığı tasarım. Fakat bu model hem çok maliyetli hem 8-10 saat arasında sürdüğünden dezavantajları bulunuyor. Biz ise siperin tümünü tek malzeme ile lazer kesicide veya elle üretilebilecek şekilde tasarladık. Bu tasarım öncelikle bu zor zamanlarda bizler için ön saflarda çalışan sağlık çalışanları olmak üzere, yüz yüze işlerini yapmak zorunda olan bütün çalışanlar için bir koruma kalkanı olarak tasarlandı."

Tasarımlarıyla 70x100 santimetrelik plakadan 6 siperlik üretilebildiğine işaret eden Prof. Dr. Sorguç, "3 dakikada çok basit şekilde yapılan tasarımımızda amacımız, kullanılıp atılması mümkün, kolayca, hızlı ve çok sayıda üretilebilen bir koruyucu. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile birlikte geliştirdiğimiz tasarımın kopyalanması, üretilmesi ve geliştirilmesi yönünde bir kısıtlamamız bulunmuyor." diye konuştu.

ODTÜ koronavirüse karşı tasarımlar geliştirdi

ODTÜ koronavirüse karşı tasarımlar geliştirdi

KAPI AÇMA APARATI

Sorguç, yüzey temasının engellenmesi için kapı açma aparatının da ikinci tasarımları olduğunu belirtti.

Yüzeylerle temasın azaltılmaya çalışıldığı bugünlerde kapı kolları, kilitler ve kredi kartlarının yüksek risk taşıyan alanlar olduğuna işaret eden Sorguç, "Tasarımımız ile pek çok farklı tipteki kapı kolu el değmeden açılabiliyor, asansör düğmesine basılabiliyor. Bunu anahtarlık şeklinde dağıtmaya başladık. Bu ürünü herkes sıcak suyla dezenfekte ederek kullanabilir. PLA veya ABS plastikten 3D yazıcıdan basılabilecek olan aparatı, yeterli mukavemete sahip levhadan lazer kesimle üretmek de mümkün." bilgisini verdi.

ODTÜ koronavirüse karşı tasarımlar geliştirdi

ODTÜ koronavirüse karşı tasarımlar geliştirdi

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ODTÜ koronavirüse karşı tasarımlar geliştirdi

 

 

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