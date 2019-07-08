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ODTÜ'de ağaç kesimi başladı

Ağaç kesimini görünce ağlamaya başlayan ODTÜ'lü öğrenci, "Kesmeyin, yapmayın" diye bağırsa da elinde testere olan işçiler aldırış etmedi.

Haber Merkezi | 08.07.2019 - 10:48..
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ODTÜ'de ağaç kesimi başladı

ODTÜ'de gergin gün...

Üniversitenin arazisinde yurt yapılmaması için 54 gündür eylemde olan öğrencilere, bugün polis ekipleri müdahale etti.

Polisin müdahalesiyle boşaltılan alanda işçiler, hemen çalışmaya başladı.

Ellerinde testere olan işçiler, ağaçları tek tek kesmeye başladı.

"HOCAM YAPMAYIN HOCAM..."

Kameraların da kayıtta olduğu anlarda bir öğrencinin ağlayarak, "Hocam kesmeyin hocam. Hocam neden kesiyorsunuz... Hocam yapmayın..." dediği duyuldu.

"DEVAM EDİN"

Bu sırada, "Devam edin" talimatı geldi.

ODTÜ'de ağaç kesimi başladı VİDEO

ODTÜ'de ağaç kesimi başladı

ODTÜ'de ağaç kesimi başladı

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