ODTÜ'de gergin gün...

Üniversitenin arazisinde yurt yapılmaması için 54 gündür eylemde olan öğrencilere, bugün polis ekipleri müdahale etti.

Polisin müdahalesiyle boşaltılan alanda işçiler, hemen çalışmaya başladı.

Ellerinde testere olan işçiler, ağaçları tek tek kesmeye başladı.

"HOCAM YAPMAYIN HOCAM..."

Kameraların da kayıtta olduğu anlarda bir öğrencinin ağlayarak, "Hocam kesmeyin hocam. Hocam neden kesiyorsunuz... Hocam yapmayın..." dediği duyuldu.

"DEVAM EDİN"

Bu sırada, "Devam edin" talimatı geldi.

ODTÜ'de ağaç kesimi başladı VİDEO