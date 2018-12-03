taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2253
Euro
5.9418
Altın
1230.42
Borsa
96451.12
Gram Altın
207.036

ODTÜ'de yemek sudan ucuz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ), öğrencilerin tabldot yemek menüsü yalnızca 1 lira 95 kuruş.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 11:34..
  1. Haberler
  2. Ekonomi
ODTÜ'de yemek sudan ucuz

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zamlanan ve fiyatı ucuzlayan ürünlerin listeleri de belli oldu. Genel oranda birçok ürünün fiyatı düşüş gösterdi ancak enflasyonun artması veya eksilmesi durumunda bile hiç etkilenmeyen kurumlar bulunuyor: Üniversite yemekhaneleri.

BİR MENÜ 1 LİRA 95 KURUŞ

Üniversitelerde yemek menülerinin ucuz olduğu her zaman konuşulan bir konudur ancak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) öğrenciler sudan ucuz fiyata yemek yiyebiliyor.

ODTÜ'de, bir öğrenci, bir öğünde 3 çeşit yemeği 1 lira 95 kuruşa yiyebiliyor.

ODTÜ'de yemek sudan ucuz

BOĞAZİÇİ'NDE 3 LİRA 75 KURUŞ

Bu durumun bir benzeri de Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanıyor. Üniversitede eğitim gören bir öğrenci yemekhanesinde öğle yemeğini 3 lira 75 kuruşa, kahvaltısını ise 2 lira 50 kuruşa yapıyor. Yani bir öğrenci 10 liraya bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılayabiliyor.

Geçtiğimiz aylarda öğrenciler, üniversite yönetimi yiyecek ücretlerine zam yaptığı için "Müşteri değil, öğrenciyiz" eylemleri yapmıştı.

ODTÜ'de yemek sudan ucuz

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gazetecilerden Erdoğan'a: Fransa için endişeli misiniz

Gazetecilerden Erdoğan'a: Fransa için endişeli misiniz

35
Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma

Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma

20
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Sevim Dağdelen tepkisi

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Sevim Dağdelen tepkisi

79
Aleyna Tilki: Zekamla saçmalıyorum

Aleyna Tilki: Zekamla saçmalıyorum

56
Şehir içinde yer alan AVM’lerin trafiğe etkisi

Şehir içinde yer alan AVM’lerin trafiğe etkisi

98
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

274
Macron'dan Sarı Yelekliler ile görüşün talimatı

Macron'dan Sarı Yelekliler ile görüşün talimatı

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir