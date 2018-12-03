ODTÜ'de yemek sudan ucuz

Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla zamlanan ve fiyatı ucuzlayan ürünlerin listeleri de belli oldu. Genel oranda birçok ürünün fiyatı düşüş gösterdi ancak enflasyonun artması veya eksilmesi durumunda bile hiç etkilenmeyen kurumlar bulunuyor: Üniversite yemekhaneleri.

BİR MENÜ 1 LİRA 95 KURUŞ

Üniversitelerde yemek menülerinin ucuz olduğu her zaman konuşulan bir konudur ancak Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde (ODTÜ) öğrenciler sudan ucuz fiyata yemek yiyebiliyor.

ODTÜ'de, bir öğrenci, bir öğünde 3 çeşit yemeği 1 lira 95 kuruşa yiyebiliyor.





BOĞAZİÇİ'NDE 3 LİRA 75 KURUŞ

Bu durumun bir benzeri de Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanıyor. Üniversitede eğitim gören bir öğrenci yemekhanesinde öğle yemeğini 3 lira 75 kuruşa, kahvaltısını ise 2 lira 50 kuruşa yapıyor. Yani bir öğrenci 10 liraya bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılayabiliyor.

Geçtiğimiz aylarda öğrenciler, üniversite yönetimi yiyecek ücretlerine zam yaptığı için "Müşteri değil, öğrenciyiz" eylemleri yapmıştı.