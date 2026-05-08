ODTÜ'deki bayrak saldırısı şüphelilerinin gözaltı görüntüleri ortaya çıktı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), adını bir kez daha skandallarla duyurdu.

Bilimle anılması beklenen üniversite, sık sık provokatif ya da şiddet içeren olaylarla gündeme geliyor.

Son olarak, kamuoyunda da büyük tepkiyle karşılanan ve ilgili makamların vakit kaybetmeden gereğinin yapılması için harekete geçtiği, milli ve hassas değerlere yönelik bir saldırıyla manşetlere taşındı.

TÜRK BAYRAĞINA ÇİRKİN SALDIRI

ODTÜ, 6 Mayıs'ta Bahar Şenlikleri kapsamında İlkay Akkaya konseri düzenlendi.

Konser sırasında bir grup, Türk bayrağı açan başka bir grup öğrenciye saldırdı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayda bayrak açan öğrencilere şişe, kemer ve benzeri cisimlerle saldırı yapıldığı, bazı öğrencilerin yaralandığı görüntüleri tepki topladı.

ODTÜ Rektörlüğü, bayrağa yönelik saygısızlığın kabul edilemeyeceğini belirterek idari soruşturma başlattı.

6 SALDIRI ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kampüste Türk bayraklarıyla protesto gösterileri düzenlendi.

6 şüpheli gözaltına alınırken, saldırganlardan birinin ise DHKPC terör örgütü bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

GÖZALTI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan şüphelilerin gözaltına alındıkları anların görüntülerine ulaşıldı.

Görüntülerde Türk bayrağı açan öğrencilere saldırdığı iddia edilen 6 kişinin gözaltına alınma ve sağlık kontrolüne götürülme anları yer aldı.

Gözaltı işlemleri sırasında özel harekat ve güvenlik personeli de yer aldı.

BAŞLATILAN TAHKİKAT DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü, bayrağın öneminin bir kez daha altının çizildiği bir açıklama yaptı.

Soruşturma kapsamında adli ve idari süreçler devam ediyor.