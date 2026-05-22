Ödül töreninde pes dedirten elbise: 500 ekmekten yapıldı

Afrika film, televizyon ve dijital içerik dünyasının en önemli ödül platformlarından biri olarak görülen AMVCA, her yıl moda dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiriyor.

Kırmızı halıda sergilenen iddialı moda tercihleriyle dikkat çeken organizasyon, Afrika popüler kültürünün en çok konuşulan etkinlikleri arasında gösteriliyor.

Queen Mercy Atang, bu törende giydiği sıra dışı kıyafetle geceye damga vurdu.

EKMEKTEN ELBİSE GİYDİ

Nijerya’nın Lagos kentinde düzenlenen ödül törenine katılan Atang, yaklaşık 500 ekmek somunundan hazırlanan özel tasarım bir elbiseyle kırmızı halıda görüntülendi.

Atang’ın kıyafeti, Nijeryalı moda tasarımcısı Toyin Lawani tarafından hazırlandı.

Tamamı ekmeklerden oluşturulan ve heykelsi bir görünüm taşıyan tasarımın, Atang’ın sahibi olduğu Swit Cakes & Desserts adlı pastane markasının tanıtımı amacıyla hazırlandığı belirtildi.

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan kıyafet, kullanıcıları ikiye böldü.

Bazı yorumcular tasarımı yaratıcı ve cesur bulurken, bazıları ise gıda ürünlerinin moda gösterisine dönüştürülmesini eleştirdi.

Kaynak: 1