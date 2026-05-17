OECD: Avrupa’da maaş ve alım gücü farkı derinleşiyor

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan raporda, Avrupa ülkeleri arasındaki brüt maaş farklarını ve yaşam maliyetlerine bağlı satın alma gücü dengesizliklerini ortaya konuldu.

Rapora göre, Avrupa genelinde brüt maaşı 100 bin euro barajını aşabilen tek ülke, İsviçre olarak kayıtlara geçti.

RAPOR 27 AVRUPA ÜLKESİNİ KAPSIYOR

OECD tarafından yayımlanan ve 22’si Avrupa Birliği üyesi toplam 27 Avrupa ülkesini kapsayan “Vergi Ücretleri 2026” raporunun verileri paylaşıldı.

Avrupa ülkeleri arasında yalnızca nominal maaşlarda değil, yaşam maliyetleri hesaba katıldığında satın alma gücü açısından da dikkat çekici farklar bulunuyor. Rapora göre, Avrupa genelinde brüt maaşı 100 bin euro barajını aşabilen tek ülke İsviçre oldu. İsviçre’yi İskandinav ve Benelüks ülkeleri takip etti.

ÜLKELERİN YILLIK ORTALAMA BRÜT MAAŞLARI

Avrupa'daki yıllık ortalama brüt maaş sıralamasının ilk basamakları şu şöyle şekillendi:

1- İsviçre 107 bin euro

2- İzlanda 85 bin 950 euro

3- Lüksemburg 77 bin 844 euro

4- Danimarka 71 bin 961 euro

5- Hollanda 69 bin 28 euro

EKONOMİK BÜYÜKLÜKTE ALMANYA ZİRVEDE, İNGİLTERE YAKIN TAKİPTE

Avrupa’nın en büyük beş ekonomisi kendi içinde kıyaslandığında, kuzey ve güney hatları arasında belirgin bir ücret ayrışması yaşandığı görüldü.

Almanya 66 bin 700 euro ile büyük ekonomiler arasında başı çekerken, Birleşik Krallık 65 Şubat 340 euro ile hemen arkasından geldi.

Diğer üç büyük ekonomide ise yıllık brüt kazançlar şu şekilde kaydedildi:

Fransa: 45 bin 964 euro

İtalya: 36 bin 594 euro

İspanya: 32 bin 678 euro

Raporda, Almanya ve Birleşik Krallık’taki ortalama ücretlerin İspanya’daki rakamların iki katından fazla olması en dikkat çekici yapısal farklardan biri olarak öne çıktı.

AB’NİN EN DÜŞÜK MAAŞ SLOVAKYA’DA VERİLİYOR

Avrupa Birliği içindeki en düşük yıllık maaşa sahip ülke 19 bin 590 euro ile Slovakya oldu.

Listede yer alan 22 AB üyesi ülkeden 9’u, yıllık 30 bin euro sınırının altında kaldı.

Macaristan, Letonya, Çekya, Portekiz ve Polonya’da ortalama kazançlar 25 bin euro’nun altında seyrederken; Estonya, Yunanistan ve Litvanya ise 30 bin euro eşiğine yaklaşsa da bu sınırı aşmayı başaramadı.

Ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklarını ortadan kaldıran Satın Alma Gücü Paritesi (SGP) hesaplamaya dahil edildiğinde, Avrupa’daki ücret uçurumunun nominal rakamlara kıyasla daraldığı görüldü.

Nominal maaş sıralaması ile satın alma gücü sıralaması karşılaştırıldığında en büyük sıçramayı Türkiye gerçekleştirdi.

Türkiye, nominal bazda (enflasyon veya diğer değişkenler hesaba katılmadan) listenin sonuncu sırasındayken, satın alma gücü dikkate alındığında 9 basamak birden yükselerek 18. sıraya yerleşti.

Almanya da benzer bir grafik çizerek satın alma gücüyle 7. sıradan 2. sıraya yükseldi. İzlanda 2. sıradan 9. sıraya, Estonya ise 20. sıradan 25. sıraya gerileyerek satın alma gücü bazında en çok düşüş yaşayan ülkeler oldu.

MAAŞ FARKLARI ARKASINDAKİ 3 ANA NEDEN:

Euronews Business’a açıklamalarda bulunan Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) uzmanları, Avrupa ülkeleri arasındaki bu belirgin ücret farklarını belirleyen üç ana etkeni sıraladı.

1- Finans ve teknoloji gibi katma değeri yüksek sektörlerin ağırlıkta olduğu ülkeler daha yüksek maaş ödüyor.

2- Sendikalaşma ve toplu pazarlık gücünün yüksek olduğu ülkelerde ücretler daha yukarıda seyrediyor.

3- Yüksek fiyat seviyeleri, nominal ücretlerin de yukarı çekilmesine neden oluyor.