taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.731
Euro
7.2726
Altın
1619.46
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.491
Bitcoin
45497.75

Oğluna doğum günü sürprizi isteyen anneyi kırmadılar

Van'da oğlunun doğum gününü kutlamak isteyen annenin çağrısına kayıtsız kalmayan belediye ekipleri, 12 yaşındaki Furkan Paray'a sürpriz yaptı.

AA |
  1. Haberler
  2. Yaşam
Whatsapp ile paylaş

Oğluna doğum günü sürprizi isteyen anneyi kırmadılar

Gürpınar ilçesine 65 kilometre mesafedeki Öveçli Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuk annesi Yıldız Paray, iki yıl önce kanser hastası eşini kaybetmesiyle çocuklarına hem annelik hem babalık yapmaya başladı.

Oğluna doğum günü sürprizi isteyen anneyi kırmadılar

OĞLU FURKAN İÇİN İLK KEZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI DÜŞÜNDÜ

Dul maaşıyla çocuklarını okutmaya çalışan ve yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında kronik rahatsızlığı nedeniyle evden çıkması kısıtlanan anne, 12 yaşındaki oğlu Furkan'ın ilk kez doğum gününü kutlamak için Gürpınar Belediyesinden yardım istedi.

Oğluna doğum günü sürprizi isteyen anneyi kırmadılar

65 KİLOMETRE ÖTEDEN FURKAN'A SÜRPRİZ YAPTILAR

Maddi imkanları kısıtlı olan annenin talebi üzerine harekete geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekibi, üzerinde "İyi ki doğdun Furkan" yazılı pasta yaptırdı.

Kitap setleri, oyuncak ve kıyafetlerden oluşan hediye paketleri hazırlayan ekip, 65 kilometrelik yolu katederek Furkan için doğum günü sürprizi yaptı.

Kardeşlerinin "İyi ki doğdun" dilekleri eşliğinde pastadaki mumları üfleyen Furkan, duygusal anlar yaşadı.

Mutluluğu yüzüne yansıyan Furkan, kendisi için hazırlanan pastayı kesip kardeşlerine ikram etti.

Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da cep telefonundan görüntülü arayarak Furkan'ın doğum gününü kutladı, mutluluğuna ortak oldu.

Oğluna doğum günü sürprizi isteyen anneyi kırmadılar

"FURKAN'IN SEVİNCİNE ORTAK OLDUK"

Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Havva Payzin, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaşının altındakiler ile 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların dışarıya çıkmalarının yasaklandığını anımsattı.

Gerekli önlemleri alarak Furkan'a doğum gününde sürpriz yapmak istediklerini belirten Payzin, "Bugün Furkan'ın doğum günüydü, bu nedenle aileyi ziyaret ettik. Onun için pasta hazırladık, kitap seti, oyuncak ve kıyafet paketleri yaptık. Ekip arkadaşlarımızla gerekli tedbirlerimizi de alarak aileyle bir araya geldik. Furkan'ın heyecanına, sevincine ortak olduk. Uzun ve sağlıklı bir ömür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

"HİÇ BU KADAR MUTLU OLMAMIŞTIM"

Anne Paray ise "Çocuklarımı düşündükleri için çok mutlu oldum. Hayatlarında ilk kez çocuklarımdan biri doğum gününü kutladı. Çok sevinçliyiz. Belediye başkanı ve ekibine çok teşekkür ederim." dedi.

Doğum günü sürprizine çok şaşırdığını dile getiren minik Furkan da bu güne kadar hiç doğum gününü kutlamadığını söyledi.

Furkan Paray, "Bugün ilk kez doğum günüm kutlandı. Hem ben hem de kardeşlerim çok mutlu olduk. Belediye Başkanımız da telefonla doğum günümü kutladı. İnşallah herkese böyle güzel bir gün nasip olur. Hayatımda hiç bu kadar mutlu olmamıştım." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Selfie çekmek isterken kayalıklardan düştü
Kayseri'deki Dereven Viyadüğü'nde selfie çekmek isteyen Yunus Vicdanlıer, dengesini kaybederek yaklaşık 20 metre yükseklikteki kayalıklardan yuvarlandı.
Aslı Kocaeli ile Çarşamba Çikolataları’nı konuşuyoruz
Sosyal medyada @annenin.icsesi ile tanıdığımız Aslı Kocaeli ile çocuk yaşımıza yolculuğa çıkaran Çarşamba Çikolataları’nı, sosyal medyayı konuştuk…
Görüntülü aramayla oğluna kız istedi
İngiltere'de yaşayan Kahramanmaraşlı Cevahir Çınkır ve ailesi, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere uyarak kız isteme merasimini, telefonla görüntülü arayarak gerçekleştirdi.
İngiltere'de sokağa inen yabani keçiler
İngiltere’de koronavirüs nedeniyle boş kalan sokakları yabani keçiler bastı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Elini kaptırdığı makine ile hastaneye götürüldü
Elini kaptırdığı makine ile hastaneye götürüldü
1
Oğluna doğum günü sürprizi isteyen anneyi kırmadılar
Oğluna doğum günü sürprizi isteyen anneyi kırmadılar
2
Avcılar'da otomobil, merdivenin ayağına saplandı
Avcılar'da otomobil, merdivenin ayağına saplandı
1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir