Ognjen Mimovic'e sürpriz bir talip çıktı

Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'nin son dönemdeki en ilginç transferlerinden biri oldu.

Öyle ki Mimovic, geçen sezon devre arasında Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euro karşılığında kadroya katıldı.

O dönem Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğunda oturan Jose Mourinho, ara transfer döneminde kadroya katılan isim için "Yetersiz" raporu vermiş ve söz konusu oyuncu, geldikten kısa bir süre sonra kiralık gönderilmişti.

GEÇEN SEZONUN DEVRE ARASINDA GELDİ: HİÇ RESMİ MAÇA ÇIKMADI

Genç sağ bek hemen Zenit'e kiralanmıştı.

Mimovic, sezon sonunda Fenerbahçe'ye geri döndü ancak yine forma giyemedi.

Mimovic daha sonra Tedesco'nun göreve gelişiyle bu kez Güney Kıbrıs Rum Kesimi ekiplerinden Pafos'un yolunu tuttu.

ÖNCE RUSYA ARDINDAN GÜNEY KIBRIS'A KİRALANDI

Pafos, 24 resmi maçta 1 asist yapan Sırp oyuncunun bonservisini almayacağını bildirdi.

Fenerbahçe'yle hiç resmi maça çıkmayan Mimovic'le ilgili son olarak yeni bir gelişme yaşandı.

BU KEZ TALİBİ ÜLKESİNDEN

Bu kez de eski takımı Kızılyıldız'ın, 21 yaşındaki sağ beki kiralamak için teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni sezon planları arasında yer almayan Ognjen Mimovic'in, sarı-lacivertlilerle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.