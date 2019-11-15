Öğrencilerin ilk karnesiz ara tatili bugün başlıyor

Öğrenciler, ilk karnesiz ara tatilin heyecanını yaşıyor...

MEB'İN YENİ PROJESİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019- 2020 yılı için yeni bir program hazırladı.

81 İLDE ETKİNLİK YAPILACAK

MEB'in hazırladığı '18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı', 81 ilde geçerli olacak. Bu kapsamda birçok etkinlik de gerçekleştirilecek.

İSTANBUL'DA 2 MİLYONA YAKIN ÖĞRENCİ ARA TATİLDE

İstanbul'da okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki 2 milyon 819 bin 443 öğrenci için ilk ara tatil, bugün başlıyor.

Öğrenciler, bugünkü derslerini tamamladıktan sonra ilk ara tatillerine başlayacak. Bu kapsamda, İstanbul'daki 7 bin 60 okulda eğitim gören öğrenciler tatile çıkacak.

"KİTAP OKUYACAĞIM"

Öğrencilerden 9 yaşındaki Nil Sahra Yıldırım da tatilde, anneannelerinin kendilerine misafirliğe geleceğini ifade ederek, "Onlarla bol bol parka gideceğim, oyunlar oynayacağım. Kitap okuyacağım. Sinemaya gideceğim. Tatile girdiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Öğrenciler, MEB'in hazırladığı "18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı" kapsamında 81 ilde düzenlenecek etkinliklere katılarak, tatilini verimli geçirebilecek.

16 ANA BAŞLIK VAR

Bu programda, "gezi", "sağlık, doğa ve çevre", "bilgi ve teknoloji", "iletişim", "okuryazarlık", "sanatsal faaliyetler", "sportif faaliyetler", "araştırma ve gözlem", "oyun oynama ve bulmaca çözme", "sosyal sorumluluk", "günlük yaşam becerileri", "el sanatları", "bilim", "yardımlaşma", "kariyer planlama" ve "aile günü" olmak üzere 16 ana başlık yer alıyor.

FAALİYETLERE KATILABİLECEKLER

Öğrenci ve velilerin yapılacak etkinliklerin bilgisine ulaşabilmeleri amacıyla "aratatil.meb.gov.tr" sitesi de hazırlandı. Veliler sitede, yaşadıkları ilde 5 gün boyunca yapılacak ara tatil etkinliklerini görebilecek.

Öğretmenler de MEB'in hazırladığı sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programındaki faaliyetlere katılabilecek.

İLK DÖNEMİN İKİNCİ YARISI 25 KASIM'DA BAŞLAYACAK

"Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"ne göre 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı 25 Kasım'da başlayacak.