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Öğrencilerin kitaplığı, bağış kitaplarıyla doldu

Bingöl’ün Solhan ilçesinde öğrencilerin kitaplıkları için başlatılan kampanyayla çok sayıda kitap bağışlandı.

İHA | 20.11.2018 - 09:56..
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Solhan Öğretmen Hüseyin Artunç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrenciler geçtiğimiz ay pansiyonda kurulan kitaplık için kitap desteği istedi.

Bunun üzerine vatandaşlar ile birlikte İstanbul Voleybol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği tarafından Solhanspor Kulübü aracılığıyla 9 koli kitap gönderildi.

Öğrencilerin kitaplığı, bağış kitaplarıyla doldu


KİTAPLAR ÖĞRENCİLERE KATKI SUNACAK"

Anlamlı bir kampanya başlatan öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Okul Müdürü Yusuf Başaran, "İlçe sınırları içinden hediye edilen ve diğer illerimizden kampanyaya katılarak gönderilen Roman, Hikaye, Kişisel Gelişim, Şiir , Dini, Felsefe kitapları ve Dergi Dünya Klasikleri ile 100 temel eser gibi türlerine göre gruplandırılarak ve numaralandırılarak öğrencilerin kullanımına sunduk. Umarım öğrencilerimiz bu kitaplardan en iyi şeklide faydalanır ve kendi gelişimlerine katkı sağlarlar" dedi.


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