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Öğrencilerin maketleriyle okul bahçesinde 23 Nisan kutlaması

Üsküdar’da bulunan bir anaokulunda, koronavirüs nedeniyle ilginç bir 23 Nisan kutlaması yaşandı.

İHA |
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Öğrencilerin maketleriyle okul bahçesinde 23 Nisan kutlaması

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın bu yıl koronavirüs salgınına denk gelmesi kutlamaları aksattı.

Bilim Kurulu kararıyla toplu alanda kalabalık şekilde bulunmak yasaklanırken; Milli Eğitim Bakanlığı da uzaktan eğitim sistemine geçerek okulların fiziki eğitime devam etmesini yasakladı.

Öğrencilerin maketleriyle okul bahçesinde 23 Nisan kutlaması

ÖĞRENCİLERİN MAKETLERİ YAPILDI

Üsküdar’da 34 öğrencisiyle birlikte eğitim ve öğretim hayatına devam eden bir anaokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı farklı bir yöntemle kutladı.

Evlerinde bulunan öğrencilerden ses kayıtları alındı, öğrencilerin maketleri yapıldı ve platform oluşturuldu.

Öğrencilerin maketleriyle okul bahçesinde 23 Nisan kutlaması ViDEO

GERÇEK BOYUTTA POSTER BASTIRILDI

Okul müdürü Engin Çakmak, “Çocuklarımıza sürpriz olsun diye yola çıktık. Yaklaşık 15-20 gündür uğraşıyoruz. Önce manken tipi bir şeyler denedim olmadı, gerçekçiliği yansıtmadı. Gerçek boylarında posterlerini bastıralım dedik. Yaptıkça hata gördük düzelttik ve sonucunda bu ortaya çıktı” ifadelerini kullanırken; eğitmenlerden olan Müjgan Çakmak, buruk bir kutlama yaptıklarını dile getirerek şu ifadeleri kullandı: “14 senedir eğitim hayatımızda hep öğrencilerimizle birlikte kutladık ama bu yıl içimiz çok buruk, koronavirüs sebebiyle okulumuz kapalı; böyle bir etkinlik yaparak onları mutlu etmek istedik. Şu an da siz bu soruları sorarken gözlerim dolu dolu. Onları çok özledim, hayatımın bir parçası onlar. Öğrencilerimizden tek tek ses kaydı aldım, onlara her zaman bir eğitimci olarak çok güvendim.” dedi.

Öğrencilerin maketleriyle okul bahçesinde 23 Nisan kutlaması

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