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Öğrencilerine ecstasy yaptıran profesör tutuklandı

Japonya’da yaşanan olayda, öğrencilerine ecstasy hap yaptıran bir üniversite profesörü, 10 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor.

Haber Merkezi | 18.04.2019 - 10:01..
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Japonya’nın batısındaki Matsuyama Üniversitesi’nde çalışan 61 yaşındaki farmakoloji profesörü, öğrencilerine ecstasy olarak bilinen MDMA ile ‘tasarım ilaç’ olarak bilinen 5F-QUPIC yaptırmakla suçlandı.

Yetkililere göre ecstasy 2013 yılında, diğer ilaç ise geçen yıl üretildi. Sağlık Bakanlığı’ndan bir yetkili, profesörün kendini ‘öğrencilerine eczacılıktan öte bilgi vermeyi amaçladığını’ söyleyerek savunduğunu aktardı.

ÜRETİLDİ, ŞİMDİ BULUNAMIYOR

Aynı yetkili üretildiği belirtilen ecstasy'i bulamadıklarını, ilacın ‘muhtemelen atıldığını’ söyledi.

Profesör, suçlu bulunması halinde 10 yıl hapis cezası alabilir. Japonya yasalarına göre, akademik amaçlarla narkotik maddeler üretmek için yerel otoritelerden lisans alınması gerekiyor.

Öğrencilerine ecstasy yaptıran profesör tutuklandı

BREAKİNG BAD DİZİSİNİ HATIRLATTI

Dünya çapında fenomen haline gelen ‘Breaking Bad’ dizisinde Bryan Cranston tarafından canlandıran Walter White karakteri, kısa bir ömrü kaldığını öğrendikten sonra, uyuşturucu yaptığını bir rastlantı sonucu öğrendiği eski öğrencisi Jesse Pinkman (Aaron Paul) ile birlikte metamfetamin üretmeye başlıyordu.

Öğrencilerine ecstasy yaptıran profesör tutuklandı

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