Öğrenciyi hastanelik etti: Serbest kaldı
Samsun'da bir dershane öğrencisini tehdit eden ve darbederek kanlar içinde bırakan Y.C.K., savcıya ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
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Samsun'un Atakum ilçesinde Y.C.K. adlı kişi hakkında, 19 yaşındaki dershane öğrencisi E.A.'yı tehdit ettiği ve darbederek kanlar içinde bıraktığı iddiasıyla polise şikayetçi olundu.
Kanlar içinde kalan E.A., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
SERBEST KALDI
Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda bulunan Y.C.K. gözaltına alındı.
Y.C.K., polisteki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcıya ifade veren Y.C.K., serbest bırakıldı.
E.A.'nın hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)