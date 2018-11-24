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Öğretmenler Anıtkabir’de

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 81 ilden gelen öğretmenlerle Anıtkabir’i ziyaret etti.

İHA | 24.11.2018 - 10:13..
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Öğretmenler Anıtkabir’de

Ankara’da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamalarının ilk adresi Anıtkabir’di. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk başkanlığındaki bakanlık bürokratları ile 81 ilden gelen öğretmenler, Aslanlı Yol’dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine geldi.

Öğretmenler Anıtkabir’de

ANITKABİR ÖZEL DEFTERİ'Nİ İMZALADI

Bakan Selçuk’un, kırmızı-beyaz karanfilden oluşan ve üzerinde Milli Eğitim Bakanlığı yazan çelengi mozoleye bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Daha sonra öğretmenlerle, Anıtkabir’in merdivenlerinde fotoğraf çektiren Selçuk, Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Öğretmenler Anıtkabir’de VİDEO

Öğretmenler Anıtkabir’de

Selçuk, deftere şunları yazdı: "Aziz Atatürk, şahsınıza 'Başöğretmenlik' unvanının verildiği 24 Kasım'ı Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Bu anlamlı günde bize emanet ettiğiniz yeni nesilleri yetiştirme irademizi size bir kez daha belirtmek istiyorum. Bizlere hedef olarak gösterdiğiniz muasır medeniyetler seviyesini aşma, ülkemizi hak ettiği noktaya taşıma gayretinden asla vazgeçmedik.

Öğretmenler Anıtkabir’de


Milli Eğitim Bakanlığı ailesi olarak başta şahsım ve tüm çalışma arkadaşlarımla milli, manevi, insani, ahlaki ve kültürel değerlerimizi içtenlikle benimseyen, bunları geliştiren, ailesini, milletini, vatanını gönülden seven ve bunları yüceltmek için sürekli çaba harcayan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olmaktan her zaman gurur duyan ve bu ülkeye, insanımıza hizmeti her zaman erdem sayan din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı yapmaksızın bütün insanların haklarına, düşüncelerine ve inançlarına saygı duyan zihinsel, bedensel, ruhsal ve duygusal yönden sağlıklı ve toplum ile barışık, kendine güvenen hür ve bilimsel düşünceye sahip, öğrenmeyi hayat boyu devam eden bir süreç haline getirmiş akli melekelerini ve muhakeme yeteneğini sadece kendisi kullanan bir insan modeli yetiştirmek en büyük görevimiz olacaktır.

Öğretmenler Anıtkabir’de


Bu vesileyle ülkemizin 81 il vilayetinde, şehir merkezlerinden en ücra köylere kadar her karışında vazifelerini hakkıyla ifa eden öğretmenlerimiz, mesleklerini fedakarlıkla yerine getirmiş olmalarından dolayı en içten duygularımla tebrik ediyor, tüm öğretmenlerimizi ve Milli Eğitim ailemizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Emekli öğretmenlerimize sağlıklı ve huzurlu günler diliyor, ebediyete irtihal etmiş başta şahsınız olmak üzere tüm öğretmenlerimiz ile şehit öğretmenlerimizi de rahmetle anıyorum."

Öğretmenler Anıtkabir’de

Öğretmenler Anıtkabir’de


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