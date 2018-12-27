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Öğretmenlik sınavına iki yeni branş eklendi

ÖSYM tarafından yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi, 'İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği' ile 'Beden Eğitimi Öğretmenliği' alanlarında da uygulanacak.

Özel Haber | 27.12.2018 - 17:37..
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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Devlet Personel Başkanlığı ve ÖSYM arasında imzalanan protokol kapsamında, ÖSYM tarafından 2019'da yapılacak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin (ÖABT) uygulanacağı alanlara ilişkin bilgi verildi.

SINAV YAPILACAK ALANLAR

Buna göre, ÖABT; Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri/fen ve teknoloji, sosyal bilgiler, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik (lise), fizik, kimya, biyoloji, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil (İngilizce), rehber öğretmen, sınıf öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, imam hatip lisesi meslek dersleri öğretmenliği ile beden eğitimi öğretmenliği alanlarında yapılacak.

Öğretmenlik sınavına iki yeni branş eklendi

SORU SAYISI

ÖABT'de adaylara, sınıf öğretmenliği ve yabancı dil (İngilizce) alanlarında alan bilgisi ile ilgili 45 soru, alan eğitimi ile ilgili 30 soru, diğer tüm alanlarda ise alan bilgisi ile ilgili 60 soru, alan eğitimi ile ilgili 15 soru sorulacak.

Öğretmenlik sınavına iki yeni branş eklendi

KPSS PUANI BAZ ALINACAK

ÖABT yapılmayan yabancı dillerin (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSS P120 puan türü kullanılacak.

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