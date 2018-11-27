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Oğulcan Engin: Annem ne istiyor anlamadım

Seda Sayan'ın çok konuşulan sözlerine, oğlu Oğulcan'dan yanıt geldi.

Haber Merkezi | 27.11.2018 - 14:15..
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Oğulcan Engin: Annem ne istiyor anlamadım

Ünlü sanatçı Seda Sayan, geçtiğimiz hafta sonu bir programa konuk olmuştu. Oğlunun evlenmesini çok istediğini söyleyen Sayan "Oğluma fakir bir kızla evlen. Sende görsün, sende yaşasın. Birine bir faydan olsun" diyorum açıklamasını yaptı.

"ANNEMİ BEN DE ANLAMADIM"

Oğulcan, annesinin sözlerine cevap verdi: "Annem evlenmemi istiyor da tabii ki aşık olduğum biriyle evlenmemi istiyor. Onun oradaki mantığı çok başka, onu ben de anlamadım neden öyle dedi. ‘Aşık olduğun biriyle evlen’ diyor. Sonra ‘fakir biriyle evlen’ diyor… ‘Fakir’ dediği durumu olmayan hani her şeyi benle yaşayıp heyecanlanan biri olsun istiyor ama ben aşık olduğum kadınla evleneceğim"

Oğulcan Engin son olarak sosyetenin tanınmış isimlerinden Sima Tarkan ile aşk yaşamıştı.

Oğulcan Engin: Annem ne istiyor anlamadım

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