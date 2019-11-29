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Oğuzhan Koç yeni eve taşındı

Yağmur Tanrısevsin ile ilişkisini sonlandıran Oğuzhan Koç, 15 bin liraya yeni bir ev kiraladı.

Haber Merkezi | 29.11.2019 - 09:21..
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5 yıllık ilişkilerini 45 gün önce sonlandıran Yağmur Tanrısevsin ile Oğuzhan Koç, ayrılıktan sonra sosyal medyadan birbirlerini takipten çıkardı.

Oğuzhan Koç yeni eve taşındı

KOÇ EŞYALARINI TOPLATTI

Ayrılık acısını çabuk unutan sunucu ve aktör Oğuzhan Koç ise; Tanrısevsin ile kaldıkları evden taşındı. Bir arkadaşını eve yollayarak tüm eşyalarını toplatan Koç, Kemerburgaz'da bir ev kiraladı.

Oğuzhan Koç yeni eve taşındı

KİRASI 15 BİN LİRA

Koç, burada kiraladığı villa için 15 bin lira ödeyecek.

Geçtiğimiz gün Demet Özdemir ile görüntülenen Oğuzhan Koç'un, Özdemir'le yeni bir ilişkiye başlayıp başlamadığı ise henüz bilinmiyor.

Oğuzhan Koç yeni eve taşındı

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