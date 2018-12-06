taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3742
Euro
6.0981
Altın
1236.39
Borsa
92542.66
Gram Altın
214.299

Okan Bayülgen: Seksi bırakmadım

"Seksi tamamen bıraktım ve çok rahatım'' açıklamasıyla gündem olan şovmen Okan Bayülgen, ''Şaka yaptım'' dedi

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 12:47..
  1. Haberler
  2. Magazin

Okan Bayülgen: Seksi bırakmadım

54 yaşındaki Okan Bayülgen, hafta sonu yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

"SEKSİ BIRAKTIM RAHATLADIM"

Ünlü televizyoncu, "Bütün kötülüklerin anası seks. Buradan herkese söylüyorum. Un da yiyin, şeker de tuz da. Üç beyazdan kaçınmaya gerek yok. Kilo da alın, hiç sorun yok. Yeter ki seks yapmayın. Benim tavsiyem, uzun bir hayat için seksi bırakmak şart" ifadelerini kullanmıştı.

NURSELİ İDİZ: YAPTIKLARINA SAYSIN

Bu sözleriyle tartışma yaratan Okan Bayülgen'e Nurseli İdiz şu sözlerle göndermede bulunmuştu: "Yaptıklarına saysın, perhize girsin biraz!''

"UZUN SÜRELİ BİR İLİŞKİM VAR"

Röportajında söyledikleriyle ilgili bir açıklama daha yapma gereği duyan, Bayülgen, "Şaka yaptım" dedi. İşte o açıklama: ''Bu sorulardan hep sıkıldığım için böyle şakalar yapıyorum. Benim zaten uzun süreli bir ilişkim var ve çok mutluyum. Bir komedyen bu şakaları yapar.

"BU TEOMAN'NIN MÜZİĞİ BIRAKMASI GİBİ BİR ŞEY"

Bu Teoman'ın müziği bırakmasına benzemez. Kimsenin bir şeyi bıraktığı yok.''

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Danıştay Savcısı: TSK'da başını örtmek laiklik ilkesine aykırı

Danıştay Savcısı: TSK'da başını örtmek laiklik ilkesine aykırı

384
AK Parti'nin aday çıkarmayacağı iller

AK Parti'nin aday çıkarmayacağı iller

110
Danıştay mütalaası akıllara Süleyman amcayı getirdi

Danıştay mütalaası akıllara Süleyman amcayı getirdi

86
AK Parti'nin Ağrı adayı: Savcı Sayan

AK Parti'nin Ağrı adayı: Savcı Sayan

142
Asgari ücret görüşmelerinde taraflar masaya oturuyor

Asgari ücret görüşmelerinde taraflar masaya oturuyor

403
Danıştay TSK'da başörtüsü serbestisine devam dedi

Danıştay TSK'da başörtüsü serbestisine devam dedi

142
HDP’li eski vekil Sırrı Süreyya Önder tutuklandı

HDP’li eski vekil Sırrı Süreyya Önder tutuklandı

125
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir