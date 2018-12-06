Okan Bayülgen: Seksi bırakmadım

54 yaşındaki Okan Bayülgen, hafta sonu yaptığı açıklamayla dikkatleri üzerine çekti.

"SEKSİ BIRAKTIM RAHATLADIM"

Ünlü televizyoncu, "Bütün kötülüklerin anası seks. Buradan herkese söylüyorum. Un da yiyin, şeker de tuz da. Üç beyazdan kaçınmaya gerek yok. Kilo da alın, hiç sorun yok. Yeter ki seks yapmayın. Benim tavsiyem, uzun bir hayat için seksi bırakmak şart" ifadelerini kullanmıştı.

NURSELİ İDİZ: YAPTIKLARINA SAYSIN

Bu sözleriyle tartışma yaratan Okan Bayülgen'e Nurseli İdiz şu sözlerle göndermede bulunmuştu: "Yaptıklarına saysın, perhize girsin biraz!''

"UZUN SÜRELİ BİR İLİŞKİM VAR"

Röportajında söyledikleriyle ilgili bir açıklama daha yapma gereği duyan, Bayülgen, "Şaka yaptım" dedi. İşte o açıklama: ''Bu sorulardan hep sıkıldığım için böyle şakalar yapıyorum. Benim zaten uzun süreli bir ilişkim var ve çok mutluyum. Bir komedyen bu şakaları yapar.

"BU TEOMAN'NIN MÜZİĞİ BIRAKMASI GİBİ BİR ŞEY"

Bu Teoman'ın müziği bırakmasına benzemez. Kimsenin bir şeyi bıraktığı yok.''