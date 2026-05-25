Okan Buruk, Acun Ilıcalı'yı tebrik etti

İngiltere Championship Play-Off Final müsabakasında, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya geldi.

Rakibini 1-0 mağlup eden Hull City Premier Lig'e yükseldi.

Wembley'de oynanan karşılaşmada Hull City'ye galibiyeti getiren golü 90+5. dakikada Oliver McBurnie kaydetti.

Championship'te daha önce ligi ilk iki sırada bitiren Coventry City ve Ipswich Town, Premier Lig'e doğrudan yükselmişti.

OKAN BURUK TEBRİK ETTİ

Hull City’nin Premier Lig vizesi alarak tarihi bir başarıya imza atmasının ardından, Ilıcalı'yı kutlayan ilk kişilerden biri Galatasaray ile şampiyonluk ipini göğüsleyen başarılı teknik direktör Okan Buruk oldu.

Acun Ilıcalı’yı FaceTime üzerinden görüntülü arayan Buruk, İngiltere’de büyük bir gurur yaşayan Acun Ilıcalı’yı ve kulübünü tebrik ederek başarılarının devamını diledi.