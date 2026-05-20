Okan Buruk, eski öğrencisi Vedat Muriç’i istiyor

Süper Lig'de sezonu şampiyon kapatan Galatasaray, yeni sezonun kadro planlamasına başladı.

Sarı-kırmızılılar bir yandan Arjantinli golcü Mauro Icardi'yle sözleşme yenileme görüşmelerini sürdürürken diğer yandan hücum hattını güçlendirmek adına alternatif isimler için de nabız yokluyor.

ESKİ ÖĞRENCİSİNİ ARADI: GALATASARAY'A GEL MURIÇ

Sarı-kırmızılı yönetimin ve teknik heyetin ortak yürüttüğü bu operasyonda gündeme gelen son isim, Türk futbolunun yakından tanıdığı Kosovalı golcü Vedat Muriç...

İspanya La Liga ekiplerinden Mallorca formasıyla harika bir sezon geçiren Muriç, Okan Buruk'un transfer listesinde ilk sırada.

Bu kapsamda Okan Buruk'un, Rizespor'u çalıştırdığı dönemden eski öğrencisi olan Muriç ile bizzat bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve transferin şartları hakkında bilgi aldığı öğrenildi.

Deneyimli golcünün, eski hocasıyla yaptığı bu görüşmenin ardından Türkiye'ye dönme fikrine sıcak baktığı öne sürüldü.

"RİZE'DE BİR ASLAN VAR"

Öte yandan Vedat Muriç, yıllar önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ı transferde karşı karşıya getirmişti.

O dönem Galatasaray'ın cephesinden oyuncu için yayılan "Rize'de bir Aslan var" etiketi ile sosyal medyada gündem olmuştu.

Bu gelişmeler sonrası ise Fenerbahçe devreye girmiş ve Muriç'e imzayı attırmıştı.

Muriç, Fenerbahçe'de 36 maçta 17 gol ve 7 asist ile oynadı.

Muriç, daha sonra ise 21 milyon euro bedelle İtalyan ekibi Lazio'ya transfer oldu.