Okan Buruk, Günay Güvenç'le ilgili kararını verdi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un kaleci Günay Güvenç'i gelecek sezon takımda düşünmediği ifade edildi.
Galatasaray'da Günay Güvenç'in geleceği şekilleniyor.
Günay, Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda oynanan ve 4-1 kaybedilen Samsunspor maçında gördüğü kırmızı kartla damga vurdu.
Deneyimli kaleci, sarı-kırmızılıların Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne elendiği maçta da ıslıklanmış ve gözyaşlarına hakim olamamıştı.
KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Ajansspor'da yer alan habere göre, Galatasaray'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Günay Güvenç'in bileti kesildi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un 34 yaşındaki kaleciyi yeni sezon planlamasına dahil etmediği belirtildi.
BU SEZON 15 MAÇA ÇIKTI
2023 yılından bu yana Galatasaray'da yer alan Günay, bu sezon 15 maça çıktı.
Tecrübeli eldiven bu karşılaşmalarda kalesinde 14 gol gördü.
Günay ayrıca 5 maçta kalesinde gole izin vermedi.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi