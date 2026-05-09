Okan Buruk hem futbolcu hem de teknik direktör olarak üst üste dört şampiyonluk yaşadı

2022 yılında Galatasaray’ın başına geçen deneyimli çalıştırıcı, kısa sürede takımını yeniden Avrupa’da rekabetçi hale getirirken, Süper Lig’de de büyük bir dominasyon kurdu.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray; 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında şampiyonluğa ulaşarak üst üste dört kez kupayı müzesine götürdü.

Bu başarıyla birlikte Okan Buruk, Fatih Terim’in Süper Lig tarihindeki rekorunu da egale etti.

Fatih Terim, Galatasaray’ın başında 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında üst üste dört şampiyonluk kazanarak bu başarıyı elde eden ilk teknik direktör olmuştu.

FUTBOLCULUK DÖNEMİNDE DE ÜST ÜSTE 4 ŞAMPİYONLUK GÖRDÜ

Okan Buruk’un başarısını özel kılan detaylardan biri de aynı seriyi futbolculuk kariyerinde de yaşamış olması oldu. Terim yönetimindeki Galatasaray kadrosunda futbolcu olarak yer alan Buruk, o dönem üst üste dört lig şampiyonluğu yaşamıştı.

52 yaşındaki teknik adam, yıllar sonra bu kez kulübe teknik direktör olarak aynı başarıyı kazandırarak Türk futbolunda ender görülen bir rekora imza attı.

Buruk böylece, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak üst üste dört Süper Lig şampiyonluğu yaşayan isim olarak tarihe geçti.