Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup etti ve 77 puanla ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 26. şampiyonluğun ardından ilk sözlerini saha içinde söyledi.

"ÇOK MÜCADELE ETTİK"

Şampiyonluğu değerlendiren Okan Buruk, "Gerçekten... 4. şampiyonluğumuz. Çok mücadele ettik. Maçın sonuna kaldı ama bizi her daim destekleyen büyük Galatasaray taraftarına teşekkür etmek istiyorum. Onları bu 4 yılda hep sevindirdik. 4 sene üst üste şampiyonluk Galatasaray tarihinde ikinci kez. Hedefimiz üst üste 5. şampiyonluk. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu, Maruf Güneş hep bizimle oldu. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"KENDİME ÇOK AÇACAK PARANTEZ YOK"

Okan Buruk, "Kendime çok açacak bir parantez yok. Buraya Galatasaray'a hizmet için geldim. Zorlu bir yıldan sonra takımı devraldım. 4 sene üst üste şampiyonluk inanılmaz." dedi.

ŞAMPİYONLUK SÖZLERİ

Okan Buruk, "İnşallah seneye 5. şampiyonluk diyelim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.