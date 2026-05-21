Okan Buruk, İtalyanların radarına girdi

2022-23 sezonu başında Galatasaray'a imza atan Okan Buruk, sarı-kırmızılılarla 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa zaferi elde ederek Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

Igor Tudor'un ayrılığı sonrası Tottenham'dan teklif alan Okan Buruk, bu teklifi geri çevirmiş ve İngiltere Premier Lig ekibi Roberto De Zerbi'yi göreve getirmişti.

52 yaşındaki teknik adamla ilgili son iddia ise İtalyan basınından geldi.

İTALYANLAR YAZDI: LAZIO, BURUK'U LİSTEYE ALDI

Tuttomercato'daki haberde Lazio'nun Maurizio Sarri ile vedalaşabileceği ve Sportif Direktör Angelo Mariano Fabiani'nin aday listesindeki isimlerden birinin de Okan Buruk olduğu ifade edildi.

Lazio'nun Okan Buruk'u bir süredir yakından takip ettiği kaydedilirken, 52 yaşındaki teknik adamın, Al-Ittihad'in de radarında olduğu aktarıldı.

AL-ITTIHAD'IN DA RADARINDA

Galatasaray'ın başkanlık seçimi sonrası Okan Buruk ile yeni sözleşme imzalamasına kesin gözüyle bakılırken, başarılı çalıştırıcının ilk yurt dışı deneyimini hangi takımla yaşayacağı merak konusu.

Okan Buruk'un yanı sıra Lazio'nun listesindeki diğer isimlerin Fabio Pisacane, Thiago Motta ve Raffaele Palladino olduğu belirtildi.