Okan Buruk, kişisel müzesine bir kupa daha ekledi

Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Antalyaspor’u konuk etti.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde oynanan maçta rakibini 4-2 yenen sarı-kırmızılılar, 26. şampiyonluğuna ulaştı ve 6. yıldız yolunda ilk adımı attı.

5.KEZ ŞAMPİYON OLDU

Böylelikle Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinde 5. kez şampiyon oldu.

Daha önce Başakşehir'in başında 2019-2020 sezonunda şampiyonluk yaşayan Buruk, son 3 sezonda Galatasaray ile aynı başarıyı tekrarladı.

Tecrübeli teknik adam, bu sezon da ipi önde göğüsleyerek üst üste 4, toplamda da 5. kez zafer yaşadı.

TARİHE GEÇTİ

Süper Lig'de futbolcu (7) ve teknik adamlık (5) kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olan Okan Buruk, bu sezon da kupa kaldırarak toplam şampiyonluk sayısını 12’ye yükseltti.

Buruk, şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig tarihinde üst üste 4 kez bunu başaran 2. teknik direktör ünvanını aldı.

1996-2000 yılları arasında Galatasaray’ın başında Fatih Terim bu başarıyı elde etmişti.

Okan Buruk, ayrıca Türkiye'de 5 şampiyonluk yaşayarak 8 kupalı Fatih Terim’in ardından en başarılı 2. teknik adam olarak kayıtlara geçti.

Okan Buruk, Türkiye Kupası'nı ise futbolculuk kariyerinde 5, teknik adam olarak ise 2 kez kaldırdı.

Toplamda şampiyonluk sayısını 7'ye taşıyan Buruk, kupada da en fazla kazanan isim konumunda.