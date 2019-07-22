Okan Buruk köye yerleşiyor

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile modacı eşi Nihan Buruk, köy hayatına geçiş yapıyor.

TERCİH: URLA

Çift, bir süre önce İzmir-Urla’ya bağlı Barbaros Köyü’nde 2 bin 800 metrekarelik arsa aldı. Değerinin 400 bin lira olduğu öğrenilen arsaya ev yaptırmayı planlayan Buruk çifti, bir yandan da köyün kalkınması için uğraş veriyor.

KÖY İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Nihan Buruk’un son olarak belediyenin açtığı resim atölyesinde sergilenen tabloların tamamını satın aldığı, çiftin sempatik tavırları ve verdikleri desteklerle şimdiden köy halkının büyük sempatisini kazandığı öğrenildi.