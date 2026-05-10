Okan Buruk, Pep Guardiola'nın rekoruna ortak oldu

Üst üste dördüncü zaferini yaşayan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir ilki başardı.

Avrupa'nın 10 büyük ligi tarihinde Pep Guardiola'nın ardından hem oyuncu hem teknik direktör olarak üst üste dört şampiyonluk yaşayan ikinci isim olan Okan Buruk, bu başarıyı aynı takımla tekrar eden ilk kişi oldu.

Futbolculuk kariyerinde sarı-kırmızılı formayla 1992-93, 1993-94, 1996-97, 1997-98, 1998-99, 1999-2000 ve 2007-2008 sezonlarında olmak üzere 7 kez şampiyonluk yaşayan Buruk; 2022-23, 2023-24, 2024-25 ve 2025-26 sezonlarında ise teknik direktör olarak kupaya uzandı.

Barcelona'da forma giydiği 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1997-98 ve 1998-99 sezonlarında zafere ulaşan Pep Guardiola ise İngiliz ekibi Manchester City'de görev yaptığı 2017-18, 2018-19, 2020-21, 2021-22, 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında takımını zirveye taşıdı.

Pep Guardiola futbolculuk kariyerinde Barcelona, teknik direktör olarak ise Manchester City ile üst üste dört şampiyonluk yaşarken Okan Buruk ise başarılarını Galatasaray ile yakaladı.

Süper Lig tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan isim olan Okan Buruk (12), teknik direktör olarak beşinci kez mutlu sona ulaştı (2019/20, 2022/23, 2023/24, 2024/25 & 2025/26).

Buruk, lig tarihinde Fatih Terim'in ardından teknik direktör olarak beş şampiyonluğa ulaşan ikinci isim oldu.

Öte yandan Okan Buruk, Süper Lig tarihinde Fatih Terim'in (1996/97, 1997/98, 1998/99 & 1999/2000) ardından üst üste dört şampiyonluk yaşayan ikinci teknik direktör oldu (2022/23, 2023/24, 2024/25 & 2025/26).