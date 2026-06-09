Okan Buruk ve Arda Turan bir araya geldi
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, bir araya geldiler. İkili buluşmadan bir fotoğraf da paylaştı.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
2025-2026 sezonunu lig şampiyonluklarıyla tamamlayan hocalar buluştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, bir araya geldi.
BULUŞTULAR
Arda Turan, Okan Buruk ile buluşmasını, "Oki abim, hocam." ve sarı-kırmızı kalp emojileri ile paylaştı.
Okan Buruk ise bu buluşmaya, "Şampiyon kardeşim." notuyla birlikte sarı-kırmızı kalmp emojileri ekledi.
GÜNDEM OLDU
İki ismin bu paylaşımları, sosyal medyada Galatasaray taraftarları arasında gündem yarattı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi