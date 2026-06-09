Haberler Futbol

Okan Buruk ve Arda Turan bir araya geldi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, bir araya geldiler. İkili buluşmadan bir fotoğraf da paylaştı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Okan Buruk ve Arda Turan bir araya geldi
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

2025-2026 sezonunu lig şampiyonluklarıyla tamamlayan hocalar buluştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, bir araya geldi.

BULUŞTULAR

Arda Turan, Okan Buruk ile buluşmasını, "Oki abim, hocam." ve sarı-kırmızı kalp emojileri ile paylaştı.

Okan Buruk ise bu buluşmaya, "Şampiyon kardeşim." notuyla birlikte sarı-kırmızı kalmp emojileri ekledi.

GÜNDEM OLDU

İki ismin bu paylaşımları, sosyal medyada Galatasaray taraftarları arasında gündem yarattı.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi