Okan Buruk ve Arda Turan bir araya geldi

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2025-2026 sezonunu lig şampiyonluklarıyla tamamlayan hocalar buluştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, bir araya geldi.

BULUŞTULAR

Arda Turan, Okan Buruk ile buluşmasını, "Oki abim, hocam." ve sarı-kırmızı kalp emojileri ile paylaştı.

Okan Buruk ise bu buluşmaya, "Şampiyon kardeşim." notuyla birlikte sarı-kırmızı kalmp emojileri ekledi.

GÜNDEM OLDU

İki ismin bu paylaşımları, sosyal medyada Galatasaray taraftarları arasında gündem yarattı.