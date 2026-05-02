Okan Buruk, yerli teknik adamların şampiyonluk geleneğini sürdürmeye yakın

Süper Lig'de 31. haftada en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek kritik bir galibiyet alan Galatasaray, zirvede puan farkını 7'ye çıkardı.

Galatasaray, kalan 3 haftada 3 puan elde etmesi halinde üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek.

Sırasıyla deplasmanda Samsunspor, evinde Antalyaspor ve rakip sahada Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray şampiyonluğa ulaşırsa teknik direktör Okan Buruk da Türk teknik adamların şampiyonluk geleneğini sürdürecek.

TÜRK TEKNİK ADAMLARIN SERİSİ CEVAT GÜLER İLE BAŞLADI

Ligde Türk teknik direktörlerin şampiyonluk geleneği, 2007-2008 sezonunda Cevat Güler yönetimindeki Galatasaray'ın şampiyon olmasıyla başladı.

Türk teknik direktörler, son 18 sezonda ise şampiyonluklara ambargo koydu.

Süper Lig'de geride kalan 66 sezonun 32'sinde Türk teknik adamların yönettiği takımlar zirvede yer aldı.

SON 18 SEZONDA EN ÇOK FATİH TERİM VE OKAN BURUK ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Yerli teknik adamların damga vurduğu son 18 sezonda en çok şampiyonluk sevincini Galatasaray'ın başında Fatih Terim ile Okan Buruk yaşadı.

Terim, 2011-2012 ile 2012-2013 sezonlarında yaşadığı şampiyonlukların ardından 2017-2018 ile 2018-2019 sezonlarında sarı-kırmızılı takımı bir kez daha mutlu sona taşıdı.

Teknik adamlık kariyerindeki ilk şampiyonluk sevincini 2019-2020 sezonunda İstanbul Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, son 3 sezonda ise Galatasaray'ın şampiyonluklarına katkı sağladı.

Son 18 sezonda Şenol Güneş iki kez şampiyon olan takımın başında yer alırken; Cevat Güler, Mustafa Denizli, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Hamza Hamzaoğlu, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı birer kez çalıştırdıkları takımları şampiyon yaptı.

Galatasaray'ın bu sezon şampiyon olması halinde yerli teknik adamların hegemonyası 19 sezona çıkacak ve Okan Buruk da 5. şampiyonlukla söz konusu süreçte bu sevinci en fazla yaşayan teknik adam olacak.

ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN SON YABANCI TEKNİK ADAM ZICO

Ligde şampiyonluk yaşayan son yabancı teknik adam, 2006-2007 sezonunda Fenerbahçe ile mutlu sona ulaşan Brezilyalı Zico olmuştu.

Son 18 sezonda Galatasaray 9, Beşiktaş 4, Fenerbahçe 2, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Trabzonspor ise birer kez şampiyonluk kupasını kazandı.