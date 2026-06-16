Okan Buruk'tan Can Uzun açıklaması geldi

Süper Lig'de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kafa Sports YouTube kanalına konuk oldu.

Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtlayan deneyimli hoca, yaptığı açıklamalarda Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan 20 yaşındaki hücum oyuncusu Can Uzun hakkında konuştu.

"CAN UZUN'U BEĞENİYORUM"

Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'un kadrosunda yer alan Can Uzun'u beğendiğini ifade eden Okan Buruk, oyuncunun özelliklerine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Can Uzun'u beğeniyorum tabii, çok iyi oyuncu. Geçen senesi çok iyi geçmedi aslında, beklentinin bir tık altında kaldı. Ufak tefek sakatlıkları oldu. Bize karşı da oynadı. Çok beğendiğim bir oyuncu. Dediğim gibi hem forvet oynayabiliyor hem forvet arkası.. Çok zorladığınızda kanatta bile kullanabilirsiniz.”

"GİRİŞİMİMİZ OLMADI"

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer alan Can Uzun'un transferine ilişkin soruyu da yanıtlayan Buruk, şu açıklamada bulundu:

“Birçok oyuncu var listemizde ama henüz kulübüyle bir girişimimiz olmadı şu ana kadar. Dünya Kupası sonrasına kalıyor her şey. Dünya Kupası transferi biraz engelleyen bir şey. Dünya Kupası bitene kadar sakin geçecek transfer dönemi.”

PİYASA DEĞERİ 45 MİLYON EURO

45 milyon euro piyasa değeri bulunan Can Uzun, geride bıraktığımız sezon Frankfurt formasını 28 kez giydi.

Yıldız isim, bu müsabakalarda 10 gol ve 6 asistle mücadele etti.

Can'ın Alman ekibiyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek.