Okan Buruk'tan TFF'ye yabancı kuralı tepkisi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-0'lık Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, sezon boyunca yoğun bir fikstürden çıktıklarını belirterek, “12 Şampiyonlar Ligi, 5 Türkiye Kupası, 34 Süper Lig ve 2 Süper Kupa maçı oynadık. Son haftaya şampiyon olarak çıkmak bizim için önemliydi” dedi.

Rotasyon nedeniyle bazı önemli isimleri kadroya almadıklarını ifade eden Buruk, “Torreira’nın durumunu maç öncesi açıklamıştım. Osimhen’in de cezası vardı. Buna rağmen iyi bir kadroyla sahadaydık. İlk yarıda gelen bir pozisyon gol oldu. Rakibimizin küme düşme hattında olması nedeniyle dirençleri yüksekti. Beraberlik için uğraştık ama olmadı” diye konuştu.

"YABANCI KURALI KULÜPLERİ ZORLAYACAK"

Sezonun tamamlanmasının ardından transfer dönemine odaklandıklarını söyleyen Buruk, en büyük belirsizliğin yabancı oyuncu kuralı olduğunu dile getirdi.

TFF’nin açıkladığı “10+4” yabancı düzenlemesine tepki gösteren başarılı çalıştırıcı, kuralların sürekli değişmesinin kulüplerin plan yapmasını zorlaştırdığını vurguladı.

Buruk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Herkesin kafasını karıştıracak olan yabancı sayısının net açıklanmaması. 10+4 dendi ama birçok kulüp buna hazır değil. Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek takımları zorlayacak bir durum.”

Genç oyuncu zorunluluğunun da mali açıdan sıkıntı yaratacağını savunan Buruk, “Hazır ve oynayabilecek genç oyuncuları almak gerekiyor. Bu da kulüpler için ciddi maliyet oluşturuyor. Bizim gibi Avrupa hedefi olan takımlar için bu kural işleri zorlaştıracak” değerlendirmesinde bulundu.

"HER YIL DEĞİŞEN SİSTEM PLANLAMAYI ZORLUYOR"

Galatasaray kadrosunda sözleşmesi devam eden ve yeni kontrat görüşmeleri yapılan çok sayıda oyuncu bulunduğunu belirten Buruk, federasyonun sık sık kural değiştirmesini eleştirdi.

Deneyimli teknik direktör, “Her sene kural değişiyor. Yıllardır sürekli farklı sistemler geliyor. Bu yüzden uzun vadeli plan yapmak mümkün olmuyor. Bu kararın doğru olduğunu düşünmüyorum. Birçok kulübü zorlayacak” ifadelerini kullandı.