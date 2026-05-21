Oklahoma City Thunder, Batı Konferansı finalinde seriyi 1-1 yaptı

NBA'de heyecan, Batı Konferansı final serisiyle devam etti.

Oklahoma City Thunder, sahasında mücadele ettiği San Antonio Spurs'ü 122-113'lik skorla mağlup etti.

ALEXANDER 30 SAYIYLA OYNADI

Final serisinde ilk galibiyetini elde eden Oklahoma'da Shai Gilgeous Alexander 30 sayı, Alex Caruso 17 sayı ve Chet Holmgren de 13 sayıyla oynadı.

WEMBANYAMA DOUBLE DOUBLE YAPTI

San Antonio'da ise Stephon Castle 25 sayı, Devin Vassell 22 sayı kaydederken, Victor Wembanyama da 21 sayı, 17 ribaund ile double double yaptı.