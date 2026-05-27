Oklahoma City Thunder, NBA Batı Konferansı final serisinde öne geçti
Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs'ü 127-114 mağlup etti ve Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında avantajı eline aldı.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs'ü 127-114 yenerek seride 3-2 üstünlük yakaladı.
Paycom Center'da oynanan Batı Konferansı final serisi 5. maçında Spurs'ü ağırlayan Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 32 ve Alex Caruso'nun 22 sayısıyla galibiyete ulaştı.
CASTLE'IN 24 SAYISI YETMEDİ
Son şampiyon Thunder'da Chet Holmgren 16 sayı, 11 ribaunt ve Isaiah Hartenstein 12 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı.
Spurs'te ise Stephon Castle'ın 24, Julian Champagnie'nin 22 ve Victor Wembanyama'nın 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.
SERİYİ GEÇEN KNICKS İLE KARŞILAŞACAK
Serinin 6. maçı, 29 Mayıs Cuma günü TSİ 03.30'da Spurs'ün ev sahipliğinde oynanacak.
Dört galibiyete ulaşacak takım, NBA finalinde New York Knicks'in rakibi olacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)