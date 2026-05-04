Oklahoma’da silahlı saldırı: Parti alanı kana bulandı, en az 10 yaralı

ABD’de silahlı şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi. Oklahoma eyaletinde akşam saatlerinde bir eğlence buluşmasının ortasında açılan ateş, kısa sürede panik ve kaosa yol açtı. İlk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralanırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İHBARLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Oklahoma polisinin açıklamasına göre, yerel saatle 21.00 sıralarında Arcadia Gölü çevresinden silah sesleri duyulduğuna dair çok sayıda ihbar alındı. İhbarların ardından bölgeye hızla güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan ekipler, saldırıda yaralanan en az 10 kişiye ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz detaylı bir açıklama yapılmadı.

SALDIRI PARTİ SIRASINDA GERÇEKLEŞTİ

Yetkililer, saldırının Arcadia Gölü yakınlarında gençlerin bir araya geldiği bir parti sırasında meydana geldiğini belirtti. Kalabalığın hedef alındığı saldırı, bölgede büyük panik yaşanmasına neden oldu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, saldırının faili ya da faillerinin tespiti için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayın nedeni ve arka planı henüz netlik kazanmazken, güvenlik güçlerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

ABD’DE SİLAHLI ŞİDDET TARTIŞMASI

Yaşanan son olay, ABD’de uzun süredir tartışılan bireysel silahlanma ve toplu saldırılar konusunu yeniden gündeme taşıdı. Yetkililerin soruşturma kapsamında elde edeceği bulguların, olayın seyrini netleştirmesi bekleniyor.