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Okul duvarları devasa kitap figürleriyle donatıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 2 okul binasını ayıran duvarda, Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerine ait kitapların devasa figürleri yer alıyor.

AA | 11.12.2018 - 09:26..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
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İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Kızıltepe Belediyesi, öğrencileri kitap okumaya teşvik etmek için ilginç bir çalışma yaptı.

KİTAPLIĞI ANDIRAN DEKOR

İldeki Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Kızıltepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında bulunan, 2 okulu ayıran duvarda dekor olarak devasa kitap figürleri kullanıldı.

Okul duvarları devasa kitap figürleriyle donatıldı

Mustafa Kemal Atatürk'ten "Nutuk", Necip Fazıl Kısakürek'ten "Çile", Reşat Nuri Güntekin'den "Çalıkuşu", Dostoyevski'den "Suç ve Ceza", Balzac'tan "Vadideki Zambak" gibi Türk ve dünya edebiyatının önemli eserlerine ait kitapların dekor olarak kullanıldığı duvar, kitaplığı andırıyor.

Okul duvarları devasa kitap figürleriyle donatıldı

"KÜTÜPHANEYE İLGİMİZ ARTIYOR"

Öğrencilerden Harun Ökmen, okullarda duvar olarak kitap figürlerinin yer almasından memnuniyet duyduğunu söyledi. Bu çalışma sayesinde daha önce okumadığı kitapları görme ve okuma fırsatı bulduğunu belirten Ökmen, "Çok güzel olmuş, keşke her yerde yapılsa. Bu duvarı gördüğümüzde kütüphaneye ilgimiz de artıyor. Kitaplara bakıp, isimlerini öğrenip okuyoruz. Keşke bütün duvarlar böyle olsa" dedi.

Okul duvarları devasa kitap figürleriyle donatıldı

Okul duvarları devasa kitap figürleriyle donatıldı

Okul duvarları devasa kitap figürleriyle donatıldı

Okul duvarları devasa kitap figürleriyle donatıldı


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