Okul gösterilerinde oyuncak detayı sanılandan daha önemli olabiliyor

Okul gösterileri aileler için keyifli birkaç dakikadan ibaret gibi görünse de, küçük çocuklar için çok daha yoğun bir deneyime dönüşebiliyor. Sahne ışıkları, yüksek müzik ve kalabalık salon içinde birçok çocuk ilk olarak hareketlerini değil, anne-babasını bulmaya çalışıyor. Çocuk psikolojisi uzmanları, küçük yaş grubundaki çocukların kendilerini güvende hissettikleri kişiyi gördüklerinde çok daha kolay sakinleşebildiğini belirtiyor.

Bu nedenle bazı ebeveynler, çocuklarının kalabalığın içinde kendilerini daha hızlı seçebilmesi için yanlarında tanıdık bir oyuncak ya da dikkat çekici bir nesne taşıyor. Çünkü birçok çocuk, kalabalık içinde yüzleri ayırt etmekte zorlanırken sürekli gördüğü bir oyuncağı ya da tanıdık bir rengi çok daha hızlı fark edebiliyor.

SAHNEDE ÖNCE GÜVEN DUYGUSUNU ARIYORLAR

Özellikle okul öncesi dönemde çocuklar için sahne deneyimi yalnızca performans anlamına gelmiyor. Kalabalığın karşısında olmak, yüksek ses ve yüzlerce kişinin kendisini izlemesi çocukta yoğun heyecan yaratabiliyor.

Bu nedenle birçok çocuk sahneye çıktığı anda refleks olarak anne-babasını arıyor. Tanıdığı yüzü görmek ise çocuk için yalnızca “ailem burada” hissi değil, aynı zamanda rahatlamasını sağlayan güçlü bir güven işaretine dönüşüyor.

TANIDIK NESNELER DİKKATLERİNİ DAHA HIZLI ÇEKEBİLİYOR

Çocuklar kalabalık salonlarda yüzleri seçmekte zorlanabiliyor. Buna karşılık sürekli gördükleri bir oyuncak, renkli bir toka ya da tanıdık bir nesne dikkatlerini çok daha hızlı çekebiliyor.

Bu nedenle bazı aileler çocuklarının sevdiği küçük bir oyuncağı ya da dikkatini çeken bir objeyi ellerinde tutuyor. Çocuk o nesneyi fark ettiğinde anne-babasını daha kolay bulabiliyor ve bu durum kısa sürede rahatlamasına yardımcı olabiliyor.

AİLESİNİ GÖREN ÇOCUĞUN TAVRI DEĞİŞEBİLİYOR

Çocukların anne-babalarını fark etmesi, kaygı seviyesinin azalmasına yardımcı olabiliyor. Bu değişim bazen doğrudan yüz ifadelerine ve beden diline de yansıyor. Bazı çocukların ailesini gördükten sonra daha rahat hareket etmeye başlaması, daha çok gülümsemesi ya da gösteriye daha istekli devam etmesi bu yüzden oldukça yaygın görülüyor.

BAZEN EN BÜYÜK DESTEK SADECE GÖRÜNEBİLMEK OLUYOR

Uzmanlar, okul gösterilerinde çocuklardan kusursuz performans beklenmemesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü küçük yaş grubunda çocuk için en önemli şeylerden biri, kalabalığın içinde kendini yalnız hissetmemek oluyor. Bazen yalnızca birkaç saniyelik göz teması ya da uzaktan fark edilen tanıdık bir oyuncak bile çocuğun bütün gösteri boyunca kendini daha güvende hissetmesine yetebiliyor.