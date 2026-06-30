Okul kayıtları ne zaman 2026-2027? İlkokul, ortaokul ve lise kayıt tarihleri

Bir eğitim dönemi henüz yeni bitti ancak velilerin gündeminde "okul kayıt tarihleri" yerini aldı.

Kayıt tarihlerini kaçırmak istemeyenler, "ilkokul, ortaokul, lise kayıtları ne zaman" sorusuna yanıt aramaya başladı.

2026-2027 yılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimini yakından takip eden milyonlarca veli, ilkokul, ortaokul ve lise kayıtlarının detaylarını merak ediyor.

Peki 2026-2027 okul kayıtları ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul ve lise kayıtları hangi tarihlerde yapılacak? İşte, MEB'in kayıt takvimi...

OKUL KAYITLARI NE ZAMAN 2026-2027?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için ilkokul, ortaokul ve lise kayıtları temmuz ayında başlayacak.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre okul öncesi eğitim ve ilköğretim (ilkokul ve ortaokul) yeni kayıtları temmuz ayının ilk iş gününde başlıyor ve işlemler adrese dayalı olarak e-Okul sistemi üzerinden otomatik gerçekleştiriliyor.

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından MEB'in yerleştirme takvimine göre otomatik olarak gerçekleştirilir. Yerel yerleştirme ve nakil işlemleri de ilan edilen takvim doğrultusunda yapılır.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri için 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında uyum eğitimi düzenlenecek.