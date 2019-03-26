Okul önünde bıçaklanan genç kurtarılamadı

Karaman'da okuldan çıkacak kız arkadaşını beklerken yanına gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunan 17 yaşındaki A.Y. tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki Yasin Kocaoğlu, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan saldırgan A.Y. ile yanındaki arkadaşı E.S.M. (15) kısa sürede polis tarafından suç aleti bıçakla birlikte yakalandı.

Karaman Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 2 kişi, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.