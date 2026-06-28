Okullar tatil oldu, Marmaris sahilleri dolmaya başladı

Okulların tatile girmesiyle Muğla’da hareketlilik artmaya başladı.

Özellikle Marmaris ilçesi, havaların ısınmasıyla en çok talep gören tatil bölgelerinin başında geliyor.

SAHİLLERDE YOĞUNLUK BAŞLADI

Hem tatil sezonunun başlaması hem de sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte Marmaris sahillerinde yoğunluk yaşanmaya başladı.

SICAKLIK 36 DERECEYE ULAŞTI

Hava sıcaklığının 36 dereceye ulaştığı ilçede özellikle çocuklu aileler, deniz ve sahil kenarlarını tercih ederek tatilin ilk günlerinin tadını çıkardı.

Sabah saatlerinden itibaren plajları dolduran vatandaşlar ve yerli turistler, sıcak havadan bunalarak serinlemek için denize girerken, çocuklar da kumsalda oyun oynayarak eğlendi.

"HER GÜN YÜZÜYORUM"

Marmaris’te yaz sezonunun, okulların kapanmasıyla birlikte belirgin şekilde hareketlendiği gözlendi.

Yaz tatiline giren öğrencilerden Necip Emir Yağmur ise "Okullar kapandı, çok rahatladım. Her gün yüzüyorum, arkadaşlarım çoğaldı. Ödevlerim azaldı ama okul arkadaşlarımı da özlüyorum." sözleriyle tatil sevincini dile getirdi.