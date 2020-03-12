Okullar tatil olunca otogarlarda yoğunluk arttı

Çin'de ortaya çıkıp binlerce insanın ölümüne yol açan koronavirüs, alınan sıkı önlemlere rağmen maalesef ülkemize de bulaştı.

İlk vakanın belirlenmesinin ardından, alınan önlemler artırılırken, yetkililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Beştepe'de konuya ilişkin yeni önlemler almak üzere toplantıya girdi.

Üniversiteli öğrenciler otogara akın etti VİDEO

TATİL KARARI ÇIKTI

Beş saat süren toplantıdan, spor müsabakalarının seyircisiz oynanması ve orta ve liselerin 1 hafta, üniversitelerin ise 3 hafta tatil edilmesi kararı çıktı.

ÖĞRENCİLER YOLLARA DÜŞTÜ

Kararın açıklanmasının ardından, farklı şehirlerde öğremine devam eden öğrenciler, memleketlerine dönmek için yollara düştü.

OTOGARLARDA YOĞUNLUK VAR

Ülke genelinde tatil kararı alınması ve virüs salgınının da yarattığı panik havasıyla otogarlarda yoğunluk yaşandı.

Evlerine dönmek üzere yola çıkan öğrenciler ise durum karşısında şaşkınlık yaşandı.

OKUYUCUNUN FOTOĞRAFLARI

Isparta ve Aydın otogarlarlarında bulunan okuyucularımız, yaşanan yoğunluğa ait fotoğraf ve videoları Whatsapp ihbar hattımıza gönderdi.