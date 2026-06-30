Okullarda emekli asker dönemi başladı: Öğrenciler takip edilecek

Malezya hükümeti, yatılı okullarda yaşanan zorbalık olaylarına karşı yeni bir adım attı.

Ülkenin kırsal kalkınma kurumu MARA, tam zamanlı yurt sorumlusu olarak emekli askerleri görevlendirmeye başladığını açıkladı.

Uygulamanın temel amacı, öğrencilerin daha güvenli bir ortamda eğitim görmesini sağlamak ve okul yurtlarında disiplini artırmak.

MARA Kırsal ve Bölgesel Kalkınma Bakan Yardımcısı Datuk Rubiah Wang, emekli askerlerin disiplin ve yatılı öğrenci yönetimi konusundaki deneyimlerinden yararlanılacağını belirtti.

Wang, tam zamanlı yurt sorumlularının göreve başlamasıyla birlikte hem öğrencilerin daha yakından takip edileceğini hem de öğretmenlerin üzerindeki ek sorumlulukların hafifleyeceğini ifade etti.

Pilot uygulama başlatıldı

Uygulama ilk olarak pilot okullarda hayata geçirildi.

Elde edilen olumlu sonuçların ardından ikinci aşamaya geçilirken, 1 Temmuz itibarıyla sekiz seçili MARA Fen Koleji'nde toplam 16 emekli asker tam zamanlı yurt sorumlusu olarak göreve başlayacak.

Yetkililer, programın aşamalı olarak ülke genelindeki 58 yatılı okula yaygınlaştırılmasının planlandığını açıkladı.

Asker olması yetmiyor

Yeni sistem kapsamında görevlendirilecek emekli askerler yalnızca askerlik geçmişine göre seçilmiyor.

Adaylar; psikolojik değerlendirmeler, sağlık kontrolleri, sabıka kaydı incelemeleri ve çocuk güvenliği taramalarından geçiriliyor.

Yetkililer, yalnızca tüm değerlendirmeleri başarıyla tamamlayan ve öğrencilerle çalışmaya uygun bulunan adayların göreve başlayabileceğini belirtiyor.