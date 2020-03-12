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Okullardaki sosyal etkinlikler iptal

Milli Eğitim Bakanlığı, koronavirüse karşı alınan tedbirleri açıkladı.

AA | 12.03.2020 - 12:07..
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Okullardaki sosyal etkinlikler iptal

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), koronavirüs salgını nedeniyle tedbirleri artırdı.

Bu kapsamda okullardaki tüm sosyal etkinlikler, iptal edildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran imzasıyla illere gönderilen yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan şehrinde ortaya çıkan yeni koronavirüs vaka sayısının komşu ülkeler de dahil olmak üzere, dünyanın birçok ülkesinde arttığı ifade edildi.

MEB'DEN KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

Dünya Sağlık Örgütü tarafından da yeni virüsün hızla yayıldığı yönünde bilgiler verildiği vurgulanan yazıda, bu kapsamda Türkiye'de ilgili makamlarca gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı hatırlatıldı.

ETKİNLİKLER İPTAL

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda da alınması gereken önlemlerin sıralandığı yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okul ve kurumlarda öğrenci, öğretmen ve okul yöneticilerinin katılımıyla yapılması planlanan il ve ilçe, ulusal ve uluslararası düzeydeki toplantı, çalıştay, sempozyum, konferans, forum, ödül töreni, spor müsabakası, yarışma gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir."

Bakanlığın yazısında, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yapılacak sosyal etkinlik müracaatlarına izin verilmeyeceği ve konuyla ilgili tedbirlerin valiliklerce alınacağı kaydedildi.

ÜNİVERSİTELERE ARA VERİLECEK Mİ

Öte yandan, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerde eğitime ara verilip verilmemesi konusunda devlet kararına uyacaklarını bildirdi.

Saraç, "Olası bir tatilde yüzbinlerce üniversite öğrencisi memleketlerine dağılacak. Bu hareketlilik riskli olabilir." dedi.

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