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Okulun bahçesi halı saha çimiyle kaplandı

Ordu'daki Çaka Çaytepe Ortaokulu'nda öğrenciler, kendi aralarında maç yaparken artık sakatlanmıyor, teneffüsler daha eğlenceli geçiyor. Öğretmenlerin yaptırdığı bu uygulama başarıyı da artırıyor.

İHA | 17.04.2019 - 09:49..
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Ordu’nun Perşembe ilçesi Çaka Mahallesi’nde bulunan Çaka Çaytepe Ortaokulu'nda bahçenin beton zeminin üzerine halı sahalarda kullanılan suni çimenler serildi.

EĞİTİMDE BAŞARIYI ARTIRDI

Öğrencilerin herhangi bir düşme durumunda yaralanmasının önüne geçen çalışma, spor yapmalarını da zevkli hale getiriyor. Ordu genelinde geçen yıl yaşanan sel sonrası ilçe stadının kullanılmaz hale gelen halılarının öğretmenler tarafından temizlenerek bahçeye serilmesi, eğitim başarısının artmasına da olanak sağlıyor.

Okulun bahçesi halı saha çimiyle kaplandı

KULLANILMAYAN ÇİMLER SERİLDİ

Çaka Çaytepe Ortaokulu Müdürü Kenan Sayılır, selde hasar gören halıların okula kazandırıldığını belirterek, “Okulumuzda 2023 eğitim vizyonu kapsamında birçok atölye kurduk. Bu atölyelerin başında da beden eğitimi ve koordinasyon atölyemiz yer aldı. Daha önce burası beton bir zemindi ve birçok öğrenci futbol oynarken yaralanabiliyordu. Biz de ne yapabiliriz diye düşündük, geçtiğimiz yıl yaşanan sel sonrası stadımızda sel suları altında kalan ve kullanılmayan çimler vardı. Bu çimleri talep ettik, sonrasında da temizleyip öğretmen arkadaşlarımızla birlikte buraya serdik ve hazırladık.” dedi.

Okulun bahçesi halı saha çimiyle kaplandı

"SPORA TEŞVİK ETTİK"

Müdür Sayılır, öğrencilerin proje sonrası son derece mutlu olduklarını ve artık yaralanmaların meydana gelmediğini belirterek, "Çocukları spora da teşvik etmiş olduk. Özellikle futbolu çok seviyorlar, memnuniyetlerini de bizlere bildiriyorlar. Bu durum bizi de mutlu ediyor.” ifadelerini kullandı.

Okulun bahçesi halı saha çimiyle kaplandı

"ÖĞRENCİLER FARKLILIKLARA AÇIK"

Okulun Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Alp Tatlıgül ise yerel imkanlarla kurulan halı saha zeminin öğrencilerin eğitimine katkı sunduğuna dikkat çekerek, “Yerel imkanlarla beton olan zemine halı uygulaması yapıldı. Bunun yanında da öğrencilerimize alışılagelmiş branşların yanı sıra, bu atölye kapsamında öğrencileri farklı sporlar ile tanıştırmak istiyoruz. Eğitimde çeşitlilik adına iyi bir proje olduğunu düşünüyorum. Öğrenciler farklılıklara her zaman açıklar. Bu farklılıklar eğitimde kalitenin artmasını sağlıyor.” diye konuştu.

Okulun bahçesi halı saha çimiyle kaplandı

Okulun bahçesi halı saha çimiyle kaplandı

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