Okyanus ortasında gemide virüs salgını: 3 ölü

Arjantin'den 20 Mart’ta hareket eden ve bugün (4 Mayıs) Afrika'nın batısındaki ada ülkesi Cabo Verde'ye ulaşan 150 yolculu Hollanda bandıralı MV Hondius gemisinde bir kişi ateş, karın ağrısı, ishal ve baş ağrısı şikayetlerinde bulundu.

3 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Hollandalı olduğu belirtilen 70 yaşındaki yolcu, İngiliz denizaşırı toprağı olan St. Helena Adası'nda kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bu yolcunun eşi de aynı şikayetlerle Güney Afrika'ya tahliye edilirken buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Benzer şikayetleri olan Hollandalı üçüncü yolcu ise gemide yaşamını yitirdi.

Gemideki 69 yaşındaki Britanyalı bir yolcu ise bir diğer İngiliz denizaşırı toprağı olan Ascension Adası'nda hastaneye kaldırıldıktan sonra Güney Afrika'nın Johannesburg kentine tahliye edilerek yoğun bakıma alındı.

GEMİDE İNCELEME YAPILDI

MV Hondius'un işletmecisi Oceanwide Expeditions'tan yapılan açıklamada, hantavirüs şüphesi bulunan iki mürettebatın gemide acil müdahale için beklediği kaydedildi.

Hollandalı makamların iki mürettebat ile gemide hayatını kaybeden yolcuyu tahliye çalışmaları yürüttüğü belirtilen açıklamada, Cabo Verdeli yetkililerin de gemide inceleme yaptığı ifade edildi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı ise gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıklayarak, Cabo Verde ve Oceanwide Expeditions ile işbirliği içinde İngiliz yolculara gerekli desteğin verileceğini duyurdu.

KEMİRGENLERDEN BULAŞIYOR

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar, salyalarının karıştığı havanın solunması bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk, kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, kendisini bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde de gösteriyor.

DSÖ: “BİRİNİN HANTAVİRÜS OLDUĞU DOĞRULANDI DİĞERLERİ DE ŞÜPHELİ”

Dünya Sağlık Örgütü’nden (DSÖ, X hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, gemideki vakalardan haberdar olunduğu ve yolcular ile mürettebata tıbbi bakım ve destek sağlandığını duyuruldu.

Açıklamada bugüne kadar bir hantavirüs enfeksiyonu vakasının laboratuvar tarafından doğrulandığı ve 5 şüpheli vakanın daha bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, "Etkilenen 6 kişiden 3'ü hayatını kaybetti, biri ise şu anda Güney Afrika'da yoğun bakımda tedavi görüyor. Daha detaylı araştırmalar, ek laboratuvar testleri ve epidemiyolojik incelemeler dahil devam ediyor. Yolculara ve mürettebata tıbbi bakım ve destek sağlanmaktadır. Virüsün genom dizileme çalışmaları da devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

“NADİR OLMAKLA BİRLİKTE OLMAKLA BİRLİKTE HANTAVİRÜS İNSANLAR ARASINDA YAYILABİLİR”

Hantavirüs enfeksiyonlarının genellikle çevresel maruziyetle (enfekte kemirgenlerin idrarı veya dışkısına maruz kalma) ilişkili olduğuna işaret edilen açıklamada, "Nadir olmakla birlikte hantavirüs, insanlar arasında yayılabilir ve ciddi solunum yolu hastalığına yol açabilir. Bu nedenle dikkatli hasta takibi, destek ve müdahale gerektirir" değerlendirmesi yer aldı.