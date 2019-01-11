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Okyanuslar yüzde 40 daha hızlı ısınıyor

Science dergisinde yayınlanan yeni bir analiz, okyanusların 5 yıl önceki BM raporunda yer alan tahminlerden yüzde 40 daha hızlı ısındığını ortaya çıkardı.

AA | 11.01.2019 - 02:48..
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Bilim insanları okyanusların daha önceki tahminlerin aksine çok daha hızlı ısındığını ve deniz seviyelerinin bu yüzyılın sonuna kadar yüzde 30 yükselmesinin beklendiğini açıkladı.

Science dergisinde yayımlanan yeni bir analiz, okyanusların 5 yıl önceki Birleşmiş Milletler (BM) raporunda yer alan tahminlerden yüzde 40 daha hızlı ısındığını ortaya koydu.

Okyanus sıcaklıklarının birkaç yıl boyunca rekor kırdığı ve okyanuslarda ölçülen en yüksek sıcaklığın 2018'de yaşandığı belirtilen araştırmada, deniz seviyelerinin bu yüzyılın sonuna kadar yüzde 30 yükselmesinin beklendiği bildirildi.

BÖYLE DEVAM EDERSE DAHA YIKICI SONUÇLAR ALIRIZ

Bilim insanları, araştırmada okyanuslar ısınmaya devam ettikçe etkilerinin de daha yıkıcı olacağı uyarısında bulunuyor.

Araştırmaya göre ısınan okyanuslar fırtına, kasırga ve şiddetli yağışların artmasında da önemli bir faktör olarak görülüyor.

Okyanusların ısınması aynı zamanda deniz ekosistemlerini öldürüyor, deniz seviyelerini yükseltiyor ve kasırgaların daha yıkıcı olmasına yol açıyor.

Araştırmaya göre okyanuslar, sera gazları tarafından atmosfere hapsolmuş fazla ısının yüzde 90'ından fazlasını emiyor ve ısıyı oldukça etkili bir şekilde depoladığı için sera gazı emisyonları dursa bile okyanusların soğuması yıllar alıyor.

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