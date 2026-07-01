Okyanuslarda rekor sıcaklık: Bilinmeyen alana giriyoruz

Küresel okyanus sıcaklıkları, kayıtlara geçen en yüksek haziran değerine ulaşarak iklim bilimi açısından endişe verici bir eşiği geride bıraktı. Avrupa Birliği’ne bağlı Copernicus Deniz Servisi’nin verilerine göre, deniz yüzeyi sıcaklıkları 20,98 dereceye çıkarak önceki yıllarda kırılan tüm rekorları geride bıraktı.

Bilim insanları, hem El Nino etkisinin güçlenmesi hem de insan kaynaklı sera gazı emisyonlarının sürmesi nedeniyle önümüzdeki aylarda yeni sıcaklık rekorlarının görülmesinin “yüksek ihtimal” olduğunu belirtiyor.

OKYANUSLARDA TARİHİ SICAKLIK SEVİYESİ

Copernicus verilerine göre, 2026 yılının ilk altı ayında küresel deniz yüzeyi sıcaklıkları, uzun süre olağandışı yüksek seviyelerde seyretti. Bu dönemde ortalama sıcaklık 20,04 derece olarak ölçülürken, geniş bölgelerde uzun süreli deniz sıcak hava dalgalarının etkili olduğu bildirildi.

Uzmanlar, özellikle okyanusların büyük bölümünde görülen bu ısınmanın “benzeri görülmemiş” bir eğilim oluşturduğunu vurguluyor.

“BİLİNMEYEN BİR ALANA GİRİYORUZ” UYARISI

Copernicus İklim Değişikliği Servisi Direktörü Carlo Buontempo, mevcut tabloyu değerlendirerek küresel iklim sisteminin kritik bir eşikte olabileceğine dikkat çekti.

Buontempo, “Mevcut koşullar bizi bilinmeyen bir alana taşıyabilecek yeni bir dönemin başlangıcına işaret ediyor olabilir.” ifadelerini kullanarak, okyanuslardaki ısınmanın hızına vurgu yaptı.

Uzmanlar, El Nino’nun etkisiyle birlikte önümüzdeki dönemde atmosfer ve okyanus sistemlerinde daha sert dalgalanmaların yaşanabileceğini öngörüyor.

EL NINO ETKİSİ SICAKLIĞI ARTIRIYOR

Pasifik Okyanusu’nda suların olağan dışı ısınmasıyla ortaya çıkan El Nino hava olayı, küresel iklim üzerinde belirleyici rol oynuyor. Bu süreç, atmosferde daha fazla ısının birikmesine yol açarak dünya genelinde hava olaylarının şiddetini artırabiliyor.

Bilim insanlarına göre El Nino; bazı bölgelerde aşırı yağış ve selleri tetiklerken, başka bölgelerde kuraklık ve orman yangını riskini yükseltiyor.

OKYANUSLAR KÜRESEL ISINMAYI EMİYOR AMA SINIRLARA YAKLAŞIYOR

Okyanuslar, atmosferdeki fazla ısının yaklaşık yüzde 90’ını emerek Dünya iklim sisteminde kritik bir denge unsuru olarak görev yapıyor. Ancak bilim insanları, bu kapasitenin giderek zorlandığına dikkat çekiyor.

Artan sıcaklıkların hem deniz seviyesinin yükselmesine hem de deniz ekosistemlerinin bozulmasına yol açtığı belirtiliyor. Özellikle mercan resiflerinin uzun süreli sıcaklık artışlarından ciddi şekilde etkilendiği ve beyazlama olaylarının arttığı ifade ediliyor.

DENİZ SICAK HAVA DALGALARI GENİŞ ALANLARI KAPLADI

Copernicus verilerine göre, yılın ilk yarısında dünya okyanuslarının yaklaşık yüzde 82’si, deniz sıcak hava dalgalarından etkilendi. Bu oran, son yılların en geniş yayılımlarından biri olarak kayda geçti.

Uzmanlar, bu tür sıcaklık anomalilerinin yalnızca deniz yaşamını değil, küresel hava sistemlerini de doğrudan etkilediğini belirtiyor.

AKDENİZ VE PASİFİK’TE REKORLAR

Bölgesel verilere göre Akdeniz, haziran ayında 24,3 dereceyle kendi tarihsel rekorunu kırdı. Aynı dönemde kuzeybatı Akdeniz’de deniz sıcak hava dalgalarının yoğunluğu zirve seviyeye ulaştı.

Tropikal Pasifik ise 27,26 dereceyle kayıtlardaki en sıcak haziran ayını yaşadı. Uzmanlar, Batı Ekvatoral Pasifik’te ve Güney Amerika kıyılarında ısınmanın daha kalıcı hale geldiğini belirtiyor.

“DERİNLEŞEN KRİZ” VURGUSU

Birleşmiş Milletler tarafından yayımlanan son bilimsel değerlendirmede de okyanusların “derinleşen bir kriz” içinde olduğu uyarısı yapılmıştı. Raporda, denizlerin hem daha hızlı ısındığı hem de yükselme eğiliminin hızlandığı belirtilmişti.

Bilim insanları, okyanusların iklim sistemindeki kritik rolüne rağmen mevcut gidişatın sürdürülebilir olmadığını ve acil küresel önlemler gerektiğini vurguluyor.