Okyanusun dibindeki Titanik'in son hali

Batmayan gemi olarak tasarlanan ancak çıktığı ilk seferinde 2 bin 223 yolcusuyla Nisan 1912'de okyanusun derin sularına gömülen Titanik'in enkazı eriyor.

Atlantik Okyanusu'nun 3,8 km derinliğindeki dev gemiye 14 yıl aradan sonra ulaşan dalgıçlar, batığın bazı parçalarının adeta yok olduğunu kaydetti.

Bunun sebebi olarak okyanus akıntıları, tuzlu su ve demir yiyen bakteriler gösteriliyor.

Titanik'in en net görüntülerine ulaşıldı VİDEO

İngiliz yolcu gemisinin kalıntısı Amerikalı-Fransız bir ekip tarafından 1985'te keşfedilmişti.

GEMİ TİTANİC FİLMİYLE HAFIZALARA KAZINDI

İngiltere'nin Southampton limanından New York'a gitmek üzere 10 Nisan 1912'de ayrılan Titanik, 14 Nisan'da Atlas Okyanusu'nda buzul kütlesine çarptıktan bir gün sonra battı.

Gemideki 2 bin 223 kişiden 1517'si hayatını kaybetti. Titanik'te Amerikalı işadamı Benjamin Guggenheim, İngiliz gazeteci William Thomas Stead, Macy's'in ortağı Isidor Straus ve eşi Ida da bulunuyordu.

Bu trajik olayın hikayesini beyaz perdeye aktaran James Cameron, 1995'te gemi enkazını ziyaret ederek çektiği görüntüleri 1997'deki Titanik filminde kullandı.