Okyanusun dibine indiler, 52 günde çıktılar ama yalnız değillerdi

Dünya'nın en gizemli bölgelerinden biri olan okyanus tabanında dikkat çekici bir keşfe imza atıldı.

Çinli bilim insanları, Pasifik Okyanusu'nun kilometrelerce derinliğinde 52 gün süren bir araştırma yürüttü.

Ekipler, 13 bin kilometre yol aştıkları araştırmalarda nadir mineraller içeren örnekler ve yaklaşık 90 kilogram ağırlığında bazalt kayaç çıkarmayı başardı.

Aylar süren sefer boyunca araştırma ekibi, insanlığın bugüne kadar çok az inceleyebildiği derin deniz alanlarında çalışmalar yürüttü.

Toplanan örneklerin, okyanus tabanının oluşum sürecine ve Dünya'nın jeolojik geçmişine ışık tutabileceği belirtiliyor.

İlk kez denendi

Araştırma sırasında bir başka önemli gelişme de yaşandı.

Çinli ekip, okyanusun en derin bölgelerinde çalışabilecek şekilde geliştirilen yeni nesil bir keşif sistemini ilk kez gerçek koşullarda test etti.

Sistem, deniz tabanının yapısını daha ayrıntılı inceleyebilecek kapasiteye sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Bilim insanları, elde edilen kayaç ve mineral örneklerinin laboratuvarlarda ayrıntılı olarak inceleneceğini belirtiyor.