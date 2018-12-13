Olası bir müzakerede İngiltere’ye taviz yok

Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen siyasi grup liderleri görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Brexit Anlaşması yeniden müzakere edilemez” denildi.

“Başkanlar Konferansı” adı verilen görüşeme sonrasında yapılan açıklamada, İngiltere’nin AB’den ayrılması ile ilgili varılan anlaşmasının adil ve dengeli olduğusöylenerek yapılan anlaşmanın tek olası anlaşma olduğu açıklandı.

BREXİT ANLAŞMASI ADİL VE DENGELİ

Başkanlar Konferansı’nın, Avam Kamarasındaki geri çekilme sözleşmesinin oylanmasının ertelenmesi ve İngiltere Başbakanı Theresa May’in yaptığı bir dizi görüşmeden sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Konferansta, anlaşmanın ve siyasi bildirinin, adil ve dengeli olduğu savunuldu.