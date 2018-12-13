taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.34815
Euro
6.0942
Altın
1246.265
Borsa
90051.1
Gram Altın
214.306

Olası bir müzakerede İngiltere’ye taviz yok

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılık süreci masaya yatırıldı

İHA | 13.12.2018 - 02:27..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenen siyasi grup liderleri görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında, “Brexit Anlaşması yeniden müzakere edilemez” denildi.

Başkanlar Konferansı” adı verilen görüşeme sonrasında yapılan açıklamada, İngiltere’nin AB’den ayrılması ile ilgili varılan anlaşmasının adil ve dengeli olduğusöylenerek yapılan anlaşmanın tek olası anlaşma olduğu açıklandı.

BREXİT ANLAŞMASI ADİL VE DENGELİ

Başkanlar Konferansı’nın, Avam Kamarasındaki geri çekilme sözleşmesinin oylanmasının ertelenmesi ve İngiltere Başbakanı Theresa May’in yaptığı bir dizi görüşmeden sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. Konferansta, anlaşmanın ve siyasi bildirinin, adil ve dengeli olduğu savunuldu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Theresa May güven oylamasını kazandı

Theresa May güven oylamasını kazandı

4
Şampiyonlar Ligi'nde Ajax-Bayern Münih düellosu

Şampiyonlar Ligi'nde Ajax-Bayern Münih düellosu

2
Angelina Jolie’ye benzemeye çalışan İranlı

Angelina Jolie’ye benzemeye çalışan İranlı

32
Anestezide oksijen yerine azot verildi

Anestezide oksijen yerine azot verildi

9
Merkel Almanya'nın göç ülkesi olduğunu şimdi anladı

Merkel Almanya'nın göç ülkesi olduğunu şimdi anladı

3
Sürücülere 1 günde 92 bin 134 TL para cezası

Sürücülere 1 günde 92 bin 134 TL para cezası

12
Zonguldak'ta kar araçları yolda bıraktı

Zonguldak'ta kar araçları yolda bıraktı

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir