Olay yeri Antalya! Köpek balığı-caretta kapışması kamerada
Büyükçaltıcak açıklarında köpek balığının caretta carettaya saldırdığı anlar, amatör balıkçılar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Antalya'nın Konyaaltı sahiline yakın Büyükçaltıcak açıklarında korkutan anlar...
Arkadaşlarıyla tekneyle balık avına çıkan amatör balıkçı Yusuf Kara, dönüş yolunda deniz yüzeyindeki hareketliliği fark etti.
Durumu merak edip teknelerini o bölgeye yönlendiren balıkçılar, su yüzeyinde büyük bir köpek balığının caretta carettaya saldırdığını gördü.
Balıkçıların cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, mako cinsi köpek balığının caretta carettanın etrafında hızla döndüğü, zaman zaman saldırdığı görüldü.
Caretta carettanın kaçmaya çalıştığı anlar da görüntülere yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)